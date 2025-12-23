Doanh nghiệp làm chủ được công nghệ, ESG không còn là gánh nặng

Ứng dụng công nghệ giúp doanh nghiệp thực thi tốt ESG

Chia sẻ với phóng viên bên lề sự kiện Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 “Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững” do báo Dân trí tổ chức chiều 22/12, GS TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, cho biết, qua 2 kỳ tham gia sự kiện, ông nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách tiếp cận ESG của doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Trung tham gia Diễn đàn ESG Việt Nam trên 2 cương vị là thành viên Hội đồng cấp cao Diễn đàn ESG Việt Nam và thành viên Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards.

Ông nêu, nếu như trước đây, ESG chủ yếu dừng lại ở nhận thức và khái niệm, đến thời điểm hiện tại, nhiều doanh nghiệp đã sẵn sàng bước vào giai đoạn thực thi một cách bài bản cả ba nhân tố E-S và G.

Theo GS TS Nguyễn Đức Trung, nhiều doanh nghiệp đã sẵn sàng bước vào giai đoạn thực thi một cách bài bản cả ba nhân tố E-S và G (Ảnh: Hải Long).

“Năm nay, các hồ sơ tham gia Vietnam ESG Awards 2025 cho thấy doanh nghiệp đã chuẩn bị kỹ hơn, có cấu trúc rõ ràng, không còn mang tính thử nghiệm. Điều này phản ánh một bước chuyển quan trọng từ nhận thức sang hành động thực tế”, ông Trung nhận định.

Theo GS TS Nguyễn Đức Trung, điều kiện then chốt để doanh nghiệp chuyển ESG từ nghĩa vụ tuân thủ sang công cụ nâng cao năng lực cạnh tranh là nhận thức của người đứng đầu doanh nghiệp.

Khi lãnh đạo doanh nghiệp coi ESG là một phần gắn chặt với chiến lược phát triển thay vì chỉ là một bộ tiêu chí theo phong trào, việc triển khai sẽ diễn ra một cách tự nhiên và hướng tới mục tiêu bền vững hơn.

Trong bối cảnh thị trường toàn cầu ngày càng khắt khe, đặc biệt với các doanh nghiệp xuất khẩu, ESG không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc.

Các thị trường lớn đều gắn tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị với năng lực cạnh tranh, khả năng tiếp cận thị phần và dòng vốn. Chính vì vậy theo ông Trung, doanh nghiệp không thể chỉ làm ESG ở bề nổi.

Bàn về việc áp dụng khoa học công nghệ trong thực hành ESG - chủ đề chính của Diễn đàn ESG Việt Nam 2025, GS TS Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu và các giải pháp công nghiệp hiện đại như trí tuệ nhân tạo sẽ giúp doanh nghiệp quản trị tốt hơn các yếu tố ESG, từ kiểm soát phát thải, tối ưu tài nguyên đến nâng cao hiệu quả quản trị và minh bạch thông tin.

“Khi doanh nghiệp đã làm chủ được công nghệ, ESG không còn là “gánh nặng” mà trở thành công cụ giúp tăng năng lực cạnh tranh”, ông nói.

Vietnam ESG Awards có ý nghĩa rất lớn

Theo ông Nguyễn Đức Trung, việc báo Dân trí tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam và vinh danh Vietnam ESG Awards mang ý nghĩa rất lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp. Vietnam ESG Awards không chỉ là danh vị tôn vinh nỗ lực của doanh nghiệp trong triển khai ESG mà còn là nơi quy tụ thông tin, sáng kiến và những mô hình ESG thực chất, có giá trị tham khảo cao.

“Việc tham gia và được ghi nhận thông qua các giải thưởng ESG là sự khẳng định cho những nỗ lực nghiêm túc của doanh nghiệp. Báo Dân trí là kênh truyền thông uy tín, góp phần tạo dư luận tích cực, thúc đẩy ESG đi vào chiều sâu thay vì hình thức”, ông Trung đánh giá.

Diễn đàn ESG Việt Nam 2025 “Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững” do báo Dân trí tổ chức chiều 22/12 (Ảnh: Hải Long).

Ông cho rằng Diễn đàn ESG Việt Nam và Vietnam ESG Awards do báo Dân trí khởi xướng, tổ chức đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối doanh nghiệp, chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và truyền thông, từ đó tạo động lực lan tỏa những giá trị phát triển bền vững một cách lâu dài và hiệu quả hơn trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

“Tôi đánh giá rất cao những sáng kiến, nỗ lực và các hoạt động thực chất về ESG mà báo Dân trí triển khai. Khi doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động thuộc Diễn đàn ESG Việt Nam của Dân trí thì đó là sự khẳng định không chỉ với Việt Nam mà còn với quốc tế về sự sẵn sàng và nghiêm túc trong việc triển khai ESG”, GS TS Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.