19 "ông lớn" doanh nghiệp Nhà nước lãi hơn 50.300 tỷ đồng

Theo báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC), 9 tháng qua, tổng doanh thu công ty mẹ của 19 tập đoàn và tổng công ty ước đạt 971.593 tỷ đồng, thực hiện được 83% kế hoạch năm và tăng 15% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế ước đạt khoảng 50.360 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch năm. Đồng thời, tổng vốn chủ sở hữu hợp nhất ước đạt hơn 1,53 triệu tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm.

Với lĩnh vực điện, trong 9 tháng, điện sản xuất ước đạt 232,9 tỷ kWh; điện thương phẩm ước đạt 209,2 tỷ kWh, đều tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng điện truyền tải lũy kế 9 tháng ước đạt 186,56 tỷ kWh, bằng 80% kế hoạch năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023.

Về lĩnh vực dầu khí, sản lượng dầu thô lũy kế 9 tháng ước đạt 7,45 triệu tấn, bằng 90% kế hoạch năm; sản lượng khai thác khí đạt 4,8 tỷ m3, bằng 94% kế hoạch năm.

Về lĩnh vực xăng dầu, sản lượng xăng dầu hợp nhất 9 tháng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) không bao gồm nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn ước đạt 4,9 triệu tấn, bằng 90% so với cùng kỳ. Sản lượng xăng dầu hợp nhất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ước đạt 11,51 triệu m3, bằng 105% so với cùng kỳ năm 2023.

Về lĩnh vực than, than nguyên khai sản xuất lũy kế 9 tháng ước đạt 27,69 triệu tấn, bằng 71% kế hoạch năm. Than thành phẩm sản xuất đạt 37,4 triệu tấn, bằng 72% kế hoạch năm. Tổng lượng tiêu thụ than ước đạt 34,36 triệu tấn. Ngoài ra, lĩnh vực vận tải hàng không, đường sắt cũng ghi nhận nhiều chỉ số tích cực.