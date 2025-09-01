Với thiết kế chân thực, hệ thống cho phép người tham gia thử sức với các loại vũ khí như súng AK, súng ngắn, với trọng lượng, độ giật và mục tiêu mô phỏng sát thực tế.

Trải nghiệm này khiến nhiều người thích thú khi lần đầu được “lên nòng”, ngắm bắn trong môi trường huấn luyện giả lập.

Người dân háo hức trải nghiệm bắn súng mô phỏng tại Triển lãm 80 năm (Video: Đoàn Thủy - Linh Chi).

Bên cạnh yếu tố giải trí, khu vực mô phỏng còn giúp nâng cao nhận thức về quốc phòng toàn dân, đồng thời thể hiện sự ứng dụng công nghệ mô phỏng hiện đại trong huấn luyện quân sự tại Việt Nam.

Video: Đoàn Thủy