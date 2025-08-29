Cận cảnh robot chó trinh sát, tuần tra mới trình làng của Việt Nam
(Dân trí) - Tại triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, gian trưng bày của Bộ Quốc phòng thu hút đông đảo khách tham quan nhờ loạt công nghệ hiện đại được giới thiệu.
Trong đó, đáng chú ý là chó robot bốn chân - thiết bị tuần tra thông minh với khả năng di chuyển linh hoạt, tránh vật cản nhờ thiết kế chân khớp. Hình ảnh chú robot “sải bước” giữa không gian triển lãm khiến nhiều người, từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi, thích thú theo dõi.
Ngoài ra, không gian còn ứng dụng công nghệ hologram, mapping, AI, VR, AR để tái hiện sinh động các dấu mốc lịch sử của Quân đội nhân dân Việt Nam như một “bảo tàng số” thu nhỏ.