Khoảnh khắc cá sấu bất ngờ lao xuống hồ bơi tấn công du khách

Cá sấu bất ngờ lao xuống hồ bơi tấn công du khách

Tình huống thót tim được camera giám sát ghi lại tại một khách sạn ở Kariba, thị trấn nghỉ mát nổi tiếng ở Zimbabwe.

Đoạn clip cho thấy 2 du khách đang tắm dưới hồ bơi thì bất ngờ một con cá sấu lao xuống hồ bơi, tấn công 2 người này. Trong khi chàng trai nhanh chóng nhảy lên bờ để trốn, cô gái đã bị con cá sấu cắn vào lưng và khủyu tay. Cô gái đã vùng vẫy chống cự, thoát ra khỏi hàm cá sấu và nhảy lên bờ.

Cá sấu bất ngờ lao xuống hồ bơi tấn công du khách (Video: ViralHog).

May mắn con cá sấu tấn công 2 du khách chỉ là một con cá sấu sông Nile chưa trưởng thành, nên các du khách đã có thể chạy trốn được. Chàng trai bình an vô sự sau vụ việc, trong khi cô gái bị nhiều vết rách trên cơ thể do cá sấu gây ra. Cô gái này sau đó đã được mang đến bệnh viện để điều trị vết thương.

Các chuyên gia động vật đã được gọi đến hiện trường để bắt giữ con cá sấu. Con vật sau đó được mang đến một vị trí cách xa khu dân cư để trả tự do.

Sói lửa chạy hết tốc lực để không thành bữa ăn cho "chúa sơn lâm"

Bị hổ Bengal rượt đuổi, sói lửa đã phải chạy hết khả năng của mình để thoát thân. Nỗ lực của sói lửa đã giúp con vật giữ được mạng sống.

Sói lửa chạy hết tốc lực để không thành bữa ăn cho "chúa sơn lâm" (Video: FireZero).

Sói lửa, còn có tên gọi chó hoang Ấn Độ, là loài sống và săn mồi theo bầy đàn. Khi số lượng đàn sói lửa đông, chúng có thể đe dọa và gây nguy hiểm cho những loài động vật săn mồi to lớn khác như hổ, báo hoa mai hay gấu. Tuy nhiên, nếu chỉ đi đơn lẻ, sói lửa có thể dễ dàng trở thành con mồi cho hổ hoặc báo.

Gia đình báo hoa mai "bất lực" trước lửng mật cứng đầu

Đoạn clip về cuộc đụng độ giữa gia đình báo hoa mai và lửng mật được một du khách ghi lại tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Kruger (Nam Phi), cho thấy khoảnh khắc báo mẹ và 2 đứa con của nó đã nhắm đến một con lửng mật cho bữa ăn.

3 con báo hoa mai vây quanh lửng mật, thay nhau tấn công và hợp sức để giết chết con mồi. Dù báo hoa mai vượt trội cả về số lượng, kích thước cũng như sức mạnh, nhưng lửng mật cũng cho thấy mình không phải là một con mồi dễ xơi nên đã lập tức chống trả quyết liệt.

Gia đình báo hoa mai "bất lực" trước lửng mật cứng đầu (Video: Kruger).

Đoạn clip cho thấy dù lửng mật bị gia đình báo cắn và giằng xé, con vật vẫn không hề hấn gì. Thậm chí, lửng mật còn thoát ra khỏi hàm của báo và phản công ngược trở lại những kẻ săn mồi.

Dường như sự cứng rắn và mạnh mẽ của lửng mật vượt qua cả những dự tính của báo, khiến những kẻ săn mồi bối rối và hốt hoảng khi bị con mồi phản công.

Cuối cùng, báo hoa mai nhận ra rằng khuất phục lửng mật là điều không thể, ngay cả khi hợp sức của cả 3 mẹ con, nên đành ngậm ngùi đứng nhìn lửng mật bỏ đi.

Người phụ nữ "đứng tim" khi bất ngờ thấy rắn lao vào nhà

Natchaphapa Donsangrawee, 44 tuổi, sống tại tỉnh Songkhala (Thái Lan) đã có khoảnh khắc "đứng tim" khi bất ngờ phát hiện một con rắn lao nhanh vào cửa hàng làm đẹp của mình. Người này hét lên hoảng sợ, lập tức chạy ra ngoài để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Người phụ nữ "đứng tim" khi bất ngờ thấy rắn lao vào nhà (Video: VPress).

Một người hàng xóm cầm trên tay chiếc cọc tre dài đã đến giúp đỡ, tìm cách đuổi con rắn ra khỏi cửa hàng của Natchaphapa. Người này đã tìm kiếm con rắn phía dưới gầm bàn và tủ, sau đó sử dụng cọc tre trên tay để đuổi con vật ra ngoài.

Các chuyên gia động vật sau đó cũng được gọi đến hiện trường để bắt giữ con rắn, nhưng con vật đã biến mất không để lại dấu vết.

Natchaphapa cho biết sau khi sự việc xảy ra, cô luôn cảm thấy lo sợ khi ở một mình bên trong cửa hàng. Natchaphapa phải thường xuyên kiểm tra các ngóc ngách bên trong cửa hàng của mình để đề phòng có rắn ẩn nấp bên trong đó.

Con rắn trong đoạn clip được xác định là một cá thể rắn ráo, không có độc và rất giỏi bắt chuột.

Chủ nhà thích thú khi nhìn thấy công đực xòe đuôi múa ngay trước sân nhà mình

Một người sống tại thành phố Perth (Úc) đã rất thích thú khi xem lại hình ảnh do camera trên chuông cửa ghi lại, cho thấy khoảnh khắc một con công đực bất ngờ xòe đuôi múa ngay trước bậc cửa nhà mình.

Công đực thường chỉ xòe đuôi múa khi muốn thu hút bạn tình, không rõ vì sao con công trong đoạn clip lại thể hiện màn "vũ đạo" mà chỉ có một mình như vậy.

Chủ nhà thích thú khi nhìn thấy công xòe đuôi múa ngay trước sân nhà mình (Video: ViralHog).

Phát hiện trăn khổng lồ dài 8m ẩn nấp trên mái nhà

Một người đàn ông sống tại thành phố Makassar (tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia) đã có phen kinh hãi khi nhìn thấy một phần cơ thể của con trăn lộ ra qua lỗ thủng trên tấm lợp của trần nhà. Người này lập tức gọi điện cho lực lượng cứu hộ thành phố Makassar để nhờ bắt giữ con vật.

Đội cứu hộ đã phải chọc thủng một lỗ lớn trên mái lợp trần nhà để tiếp cận con trăn. Tuy nhiên, họ đã gặp phải rất nhiều vất vả để bắt giữ con trăn vì không lường trước được kích thước cực lớn của con vật.

Phát hiện trăn khổng lồ dài 8m ẩn nấp trên mái nhà (Video: Newsflare).

Trong khi bị lực lượng cứu hộ bắt giữ, con trăn đã phản ứng dữ dội và cắn mạnh vào bắp chân của một nhân viên cứu hộ khiến người này bị chảy nhiều máu. Cần sự chung sức của 7 nhân viên cứu hộ mới có thể khống chế và đưa con trăn cỡ "khủng" vào trong bao tải.

Con trăn bị bắt giữ được xác định là một cá thể trăn gấm, dài đến 8m. Con vật được mang đến Trung tâm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của thành phố Makassar để chăm sóc trước khi trả tự do về thiên nhiên, cách xa khu dân cư.

Hiện vẫn chưa rõ bằng cách nào mà con trăn cỡ lớn như vậy lại có thể chui lên mái nhà, cũng như không biết nó đã sống ở trên đó trong bao lâu.

Trăn gấm, còn có tên gọi trăn mắt lưới, là loài trăn được tìm thấy ở khắp các quốc gia Đông Nam Á, sống trải rộng trên nhiều môi trường khác nhau, từ rừng rậm, đầm lầy, kênh rạch đến cả những thành phố lớn, khiến chúng thường xuyên đụng độ với con người.

Trăn gấm là loài bò sát dài nhất thế giới hiện nay, với chiều dài khi trưởng thành có thể đạt hơn 6m, đôi khi dài đến 8m.

Bật cười khoảnh khắc tài xế ô tô "xin" bò nhường đường

Khi thấy con bò nằm giữa đường gây cản trở giao thông, tài xế ô tô đã lên tiếng để "xin" bò nhường đường. Cách con vật đáp lại hành động "xin đường" của tài xế đã khiến nhiều người xem phải bật cười.

Bật cười khoảnh khắc tài xế ô tô "xin" bò nhường đường (Video: HKN).

Cá voi trắng sử dụng trí thông minh để lấy món đồ chơi yêu thích

Con cá voi trắng khiến nhiều người phải kinh ngạc và thán phục khi con vật đã vận dụng trí thông minh để có thể lấy được món đồ chơi yêu thích đang mắc kẹt trên bờ.

Cá voi trắng sử dụng trí thông minh để lấy món đồ chơi yêu thích (Video: ViralHog).

Chó "bật khóc" khi xem cảnh cảm động trên TV

Chú chó có tên Juliet đã "bật khóc" và thể hiện thái độ buồn bã khi xem đến khung cảnh cảm động của bộ phim "Vua sư tử" trên TV.

Chó "bật khóc" khi xem cảnh cảm động trên TV (Video: ViralHog).

Video cho thấy sư tử con bị "phân biệt đối xử"

Trong khi một trong 2 sư tử con được mẹ cắp đi, con còn lại đã phải lẽo đẽo chạy theo phía sau. Đoạn clip khiến nhiều người hài hước cho rằng sư tử mẹ đang "phân biệt đối xử" giữa 2 con của mình.