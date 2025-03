Tài tử Kim Soo Hyun suy sụp, có nguy cơ mất 13 triệu USD

Tờ Money Today đưa tin, Kim Soo Hyun hiện đối mặt với nguy cơ phải nộp phạt số tiền khổng lồ cho các nhãn hàng nếu bị hủy hợp đồng. Với việc nhiều nhãn hàng dần quay lưng, khán giả phản đối như hiện tại, ngôi sao sinh năm 1988 khó tránh khỏi việc gặp khó khăn trong công việc.

Theo Sina, mức cát-xê quảng cáo của Kim Soo Hyun khá cao trong giới giải trí Hàn Quốc nhờ danh tiếng và sự yêu thích của khán giả dành cho anh tại khu vực châu Á.

Trong trường hợp phải đền bù hợp đồng, Kim Soo Hyun có khả năng mất 13 triệu USD (Ảnh: Netflix).

Tài tử Hàn Quốc nhận khoảng 500 triệu won (8,7 tỷ đồng) cho mỗi hợp đồng với thời hạn 1 năm. Trong trường hợp vi phạm hợp đồng, anh phải trả gấp 2-3 lần thù lao ký kết. Như vậy, Kim Soo Hyun hiện đứng trước nguy cơ phải nộp phạt hơn 13 triệu USD cho 16 nhãn hàng.

Nguồn tin nói với tờ Ten Asia: "Kim Soo Hyun đang rất khó khăn. Anh ấy gần như mất tinh thần hoàn toàn, đến mức nhân viên phải luôn túc trực bên cạnh. Kim Soo Hyun đi gặp từng đồng nghiệp và nhân viên để xin lỗi".

Trong những ngày vừa qua, truyền thông châu Á đã dành sự chú ý đặc biệt cho nam diễn viên Kim Soo Hyun thông qua những thông tin chưa từng được hé lộ từ kênh YouTube Viện Garo Sero. Đây là kênh thông tin của một nhóm luật sư và cựu phóng viên chuyên đưa tin về làng giải trí xứ Hàn.

Trong đó, những thông tin liên quan tới mối quan hệ tình cảm giữa Kim Soo Hyun và nữ diễn viên đã qua đời Kim Sae Ron khiến nhiều người ngỡ ngàng. Thông tin công ty của Kim Soo Hyun siết nợ nữ diễn viên sinh năm 2000, khiến cô lo lắng và rơi vào tuyệt vọng, cũng khiến người theo dõi quan tâm.

Chỉ trong 3 ngày, Kim Soo Hyun đã mất gần 1 triệu lượt người theo dõi trên Instagram, bị khán giả tẩy chay dữ dội.

Được biết, 6 thương hiệu đã ẩn hoặc xóa hình ảnh, clip liên quan tới tài tử Hàn Quốc trên trang web của họ. Trước đó, Kim Soo Hyun đang là đại sứ thương hiệu của 16 nhãn hàng.

Kim Soo Hyun và bạn diễn Jo Bo Ah trong bộ phim đang ghi hình "Knock Off" (Ảnh: News).

Vào thời điểm xảy ra scandal, Kim Soo Hyun đang ghi hình cho bộ phim Knock Off. Theo dự kiến, bộ phim sẽ lên sóng vào tháng 4 tới. Hiện, đoàn phim chưa đưa ra thông báo chi tiết về kế hoạch phát hành và quảng bá phim.

Knock Off kể về một người đàn ông có cuộc sống bị đảo lộn bởi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Bắt đầu từ một nhân viên văn phòng bình thường, anh ta vươn lên trở thành trùm buôn bán hàng giả toàn cầu.

Bộ phim được đạo diễn bởi Park Hyun Suk của Stranger 2 và được biên kịch bởi Han Jung Hoon, người nổi tiếng với loạt phim Bad Guys. Kim Soo Hyun đảm nhận vai Kim Sung Joon, kẻ chủ mưu đằng sau đế chế hàng giả.

Tháng 2 vừa qua, thông tin về màn hợp tác giữa Kim Soo Hyun và Jo Bo Ah nhận được sự ủng hộ, chờ đợi từ đông đảo khán giả yêu truyền hình Hàn Quốc.

Trong trường hợp Knock Off phải biên tập hay lùi kế hoạch phát sóng, Kim Soo Hyun có thể phải đền bù số tiền không nhỏ cho nhà sản xuất. Theo truyền thông Hàn Quốc, nam diễn viên nhận cát-xê lên tới 800 triệu won (hơn 14 tỷ đồng) cho mỗi tập Knock Off.

Kim Soo Hyun hứa sẽ trả lời mọi thắc mắc vào cuộc họp báo diễn ra vào tuần tới (Ảnh: Starnews).

Trước làn sóng chỉ trích dâng cao, ngày 13/3, công ty quản lý của nam diễn viên cho biết: "Chúng tôi muốn nói về nội dung liên quan đến Kim Soo Hyun mới được Viện Garo Sero phát sóng gần đây. Gold Medalist sẽ đưa ra tuyên bố vào tuần tới, dựa trên bằng chứng rõ ràng, để làm sáng tỏ sự việc và giải quyết những tin đồn vô căn cứ. Chúng tôi xin lỗi vì đã làm các bạn mệt mỏi trong thời gian dài như vậy".

Kim Soo Hyun (SN 1988) là một trong những ngôi sao nổi tiếng, giàu có và được trả lương cao nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Anh hiện có 20,6 triệu người đăng ký theo dõi trên Instagram. Theo GQ, Kim Soo Hyun sở hữu khối tài sản ước tính 117 triệu USD.

Anh ghi dấu ấn trong loạt tác phẩm ăn khách như: The Moon Embracing the Sun (Mặt trăng ôm mặt trời), My Love From the Star (Vì sao đưa anh tới), Điên thì có sao, và gần đây là Nữ hoàng nước mắt, đóng cặp cùng nữ diễn viên Kim Ji Won.

Nữ hoàng nước mắt được ghi nhận lập kỷ lục về tỉ suất người xem của đài tvN (Hàn Quốc) vào năm 2024. Bộ phim cũng chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội châu Á suốt 6 tháng đầu năm ngoái.