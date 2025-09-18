Bỏ đình chỉ học, kỷ luật nặng nhất với học sinh là viết kiểm điểm

Quy định này vừa được Bộ GD&ĐT chính thức ban hành tại Thông tư về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày 31/10. Thông tư mới sẽ thay thế cho Thông tư 08 hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường phổ thông có từ năm 1988, cách đây gần 40 năm.

Theo thông tư mới, biện pháp kỷ luật đối với học sinh tiểu học là nhắc nhở và yêu cầu xin lỗi.

Đối với học sinh ngoài đối tượng học sinh tiểu học, có 3 hình thức gồm: Nhắc nhở; phê bình; yêu cầu viết bản tự kiểm điểm.

Như vậy, so với Thông tư 08 và các quy định trước đó, việc tạm dừng học và đình chỉ học đối với học sinh bị bãi bỏ.

Học sinh vi phạm kỷ luật sẽ bị nhắc nhở, phê bình hoặc viết bản tự kiểm điểm, thay vì nặng nhất là bị đình chỉ học như hiện nay (Ảnh minh họa AI).

Học sinh bị kỷ luật nếu vi phạm Luật Giáo dục, nội quy của trường hoặc cơ quan chức năng.

Các hành vi được chia thành 3 mức độ: Vi phạm có tác hại đến bản thân học sinh (mức độ 1), vi phạm có ảnh hưởng tiêu cực trong phạm vi nhóm, lớp (mức 2), vi phạm có ảnh hưởng tiêu cực trong phạm vi nhà trường (mức 3).

Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên, nhân viên căn cứ tính chất, hậu quả của hành vi vi phạm để xác định mức độ vi phạm.

Bên cạnh hình thức kỷ luật, thông tư cũng đề ra những hoạt động hỗ trợ khắc phục hành vi gồm: khuyên bảo, động viên, theo dõi, tư vấn, hỗ trợ, yêu cầu tham gia một số hoạt động tư vấn học đường, công tác xã hội trong trường…

Khi bản dự thảo thông tư được công bố hồi tháng 5, nhiều giáo viên, phụ huynh đã bày tỏ sự lo lắng. Họ cho rằng nếu chỉ dừng ở nhắc nhở hay viết bản kiểm điểm sẽ không đủ sức răn đe với những học trò ngỗ nghịch, cá biệt. Họ lo ngại thiếu đi những công cụ nghiêm khắc hơn để giáo dục các em.