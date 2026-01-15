Xác minh phản ánh ban phụ huynh vận động 624 triệu đồng trái quy định

Theo phản ánh, từ đầu năm học 2025-2026, Ban đại diện phụ huynh do ông N.T.T. làm Trưởng ban đã đề ra kế hoạch vận động 624 triệu đồng, chia đều cho 52 lớp (12 triệu đồng/lớp). Đến nay, ban đã thu hơn 457 triệu đồng, chi hơn 312 triệu đồng, còn dư khoảng 144 triệu đồng.

Trong học kỳ 2, ban đại diện tiếp tục lên kế hoạch chi 255 triệu đồng cho dịch vụ dọn vệ sinh trong 5 tháng (51 triệu đồng/tháng). Do số tiền còn lại không đủ chi trả, ông T. tiếp tục vận động phụ huynh quyên góp thêm hơn 110 triệu đồng để duy trì hoạt động này.

Ban đại diện phụ huynh trao bảng biểu trưng số tiền gần 160 triệu đồng để làm mái che cho Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (Ảnh: Phụ huynh cung cấp).

Nhiều phụ huynh bày tỏ sự bức xúc, cho rằng việc “quyên góp tự nguyện” thực chất mang tính bắt buộc, gây áp lực cho các lớp chưa nộp. Đặc biệt, chi phí dọn vệ sinh 51 triệu đồng/tháng bị đánh giá là quá cao, trong khi đơn vị thực hiện lại có mối liên hệ với thành viên Ban đại diện phụ huynh.

Đáng chú ý, ông T. từng thông báo Ban giám hiệu nhà trường và UBND phường Quy Nhơn Nam đã đồng ý chủ trương xây dựng “nhà vệ sinh và mái che”. Ông T. sau đó đề nghị các hội trưởng lớp chuyển tiền ủng hộ của mạnh thường quân vào tài khoản một cá nhân để thực hiện hai hạng mục này.

Tuy nhiên, khi phụ huynh yêu cầu cung cấp văn bản phê duyệt chủ trương, ông T. không có phản hồi.

Liên quan đến vụ việc, bà Mạc Hoàn Tố Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, khẳng định nhà trường và UBND phường không phê duyệt chủ trương làm mái che và dọn vệ sinh như thông tin Ban đại diện đã thông báo. Trường chỉ tiếp nhận đề nghị tài trợ trên nguyên tắc tự nguyện và đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

“Sự việc mới chỉ là phản ánh một chiều từ phụ huynh, chưa chắc đã đúng. Nhà trường đang vào cuộc xác minh, làm việc với Ban đại diện phụ huynh của trường và các lớp. Nếu xác định các khoản thu không đúng quy định, nhà trường sẽ yêu cầu hoàn trả tiền cho phụ huynh”, bà Quyên cho biết.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban đại diện phụ huynh không được vận động các khoản đóng góp để sửa chữa, xây dựng công trình, thuê vệ sinh hay các hoạt động không phục vụ trực tiếp cho chức năng của Ban. Đối chiếu quy định này, việc vận động tiền làm mái che và dọn vệ sinh tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ là chưa đúng quy định.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ hiện có 52 lớp, từ khối 1 đến khối 5, với khoảng 2.200 học sinh, là trường có quy mô lớn nhất tỉnh Gia Lai. Ban đại diện phụ huynh năm học 2025-2026 của trường gồm 15 thành viên, do ông N.T.T. làm Trưởng Ban, được bầu ngày 14/9/2025. Chỉ 2 ngày sau, ông T. đã có đơn đề nghị tài trợ làm mái che và dọn vệ sinh gửi hiệu trưởng nhà trường.