Nasdaq hợp tác với TPHCM phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế

Ngày 9/10, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã đón tiếp và làm việc với ông Robert H. McCooey - Phó chủ tịch Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq. Nasdaq được biết đến là một trong những sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất tại Mỹ (cùng với Sở Giao dịch Chứng khoán New York NYSE).

Tại buổi làm việc, Chủ tịch TPHCM chia sẻ, thành phố đang triển khai thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, đã được Quốc hội thông qua theo Nghị quyết 222.

Ông mong muốn hợp tác toàn diện để xây dựng trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, tập trung vào những lĩnh vực Nasdaq có thế mạnh như công nghệ, sự kết nối quốc tế, và đặc biệt là uy tín - lòng tin với các nhà đầu tư trong việc huy động được các dòng tiền từ các nơi trên thế giới.

“TPHCM và Nasdaq đã thống nhất về chủ trương để ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian sắp tới trong chuyến công du của tôi tới Mỹ (dự kiến từ 15 đến 20/10). Bản ghi nhớ này sẽ là một khởi đầu quan trọng cho đầu việc cụ thể hơn của chúng ta để hiện thực hóa việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM”, ông Nguyễn Văn Được nói.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi với Phó Chủ tịch Nasdaq Robert H. McCooey tại buổi tiếp (Ảnh: hochiminhcity.gov.vn).

Ông Robert H. McCooey, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng phòng Thị trường vốn toàn cầu của Nasdaq, cho biết thế mạnh của Nasdaq không phải nằm trong những hạ tầng “hữu hình” (như nhà cửa đất đai) mà nằm chủ yếu ở công nghệ, con người và xây dựng được niềm tin của cộng đồng đầu tư - tài chính quốc tế.

Vì thế, ông Robert H. McCooey thấy ở TPHCM nhiều tiềm năng, và các cơ hội thật sự. Ông bày tỏ kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM sẽ trở thành trung tâm tài chính - công nghệ hàng đầu của khu vực.

Nasdaq cam kết sẽ đồng hành cùng trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM những đầu việc, những việc làm cụ thể như đào tạo nhân sự, chuyển giao công nghệ tài chính, kêu gọi đầu tư.... Trước mắt là qua bản ký kết ký kết bản ghi nhớ hợp tác trong tháng 10 sắp tới trong chuyến thăm và làm việc của chủ tịch ủy ban tại Mỹ.