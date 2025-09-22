Kiểm tra thu, chi các trường sau vụ thực phẩm kém chất lượng ở Lâm Đồng

Ngày 22/9, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng, đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra công tác bán trú, vệ sinh an toàn thực phẩm, thu, chi ngoài ngân sách đối với các trường học trực thuộc phường này quản lý.

Theo quyết định, thành phần đoàn kiểm tra bao gồm lãnh đạo phường, công an phường, đại diện ngành y tế, giáo dục. Trong đó, bà Phan Thị Xuân Thảo, Phó chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt làm trưởng đoàn kiểm tra.

Phụ huynh đón học sinh rời trường học sau lùm xùm thực phẩm kém chất lượng vào bếp ăn bán trú (Ảnh: Minh Hậu).

Đoàn liên ngành thực hiện kiểm tra việc các cơ sở giáo dục lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm, hợp đồng, hồ sơ nguồn gốc thực phẩm và rà soát các khoản thu, chi ngoài ngân sách liên quan hoạt động bán trú. Việc kiểm tra được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày 22/9.

UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cũng yêu cầu đoàn liên ngành báo cáo Chủ tịch UBND phường các nội dung định kỳ hàng tuần và kết thúc thời gian kiểm tra.

Việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành nói trên của UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt là động thái sau lùm xùm Trường Tiểu học T.V. tại địa phương bị tố cáo hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng để thực hiện cơm bán trú cho học sinh.

Trước đó, như Dân trí thông tin, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản có tên “Nguyen Thanh” đăng tải các thông tin về việc một đơn vị nhiều lần cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng cho Trường Tiểu học T.V..

Trường Tiểu học T.V, nơi xảy ra vụ người dân tố lãnh đạo nhà trường hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm kém chất lượng (Ảnh: Minh Hậu).

Theo đó, năm học 2024-2025, đơn vị cung cấp giao cho nhà trường 10kg xương heo bốc mùi, có dấu hiệu chuyển qua màu xanh; 35kg bò viên đông lạnh, bốc mùi, không có bao bì, nhãn mác; 60kg thịt heo và sau khi luộc, số thịt này có màu xanh đậm, mùi khác lạ; 50kg thịt bò thái sẵn bị ướt, bốc mùi…

Vụ việc khiến dư luận bức xúc, hàng chục phụ huynh có con đang theo học tại Trường Tiểu học T.V. đã đến trường yêu cầu hiệu trưởng thông tin về vụ việc.

Ngày 17/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt yêu cầu lãnh đạo Trường Tiểu học T.V. báo cáo vụ việc.

Ngày 20/9, ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã ký văn bản, yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể trường học, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.