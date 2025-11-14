Phụ huynh được giám sát sau vụ thực phẩm “mùi lạ” vào trường học Lâm Đồng

Ngày 14/11, Trường Tiểu học Trưng Vương, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng mở lại bếp ăn bán trú cho học sinh sau gần 2 tháng tạm ngưng hoạt động.

Theo lãnh đạo nhà trường, suất ăn của học sinh được nhà trường hợp đồng với đơn vị cung cấp chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng. Mỗi khẩu phần ăn có giá 30.000 đồng, trong đó các món chính có giá 22.000 đồng, sữa 6.000 đồng, trái cây hoặc bánh tráng miệng 2.000 đồng.

Bếp ăn bán trú của trường mở lại, phục vụ cơm trưa cho 630 học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương sử dụng bữa trưa tại bếp ăn bán trú ngày 14/11 (Ảnh: Nhật Linh).

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí về vấn đề phụ huynh đề nghị được giám sát suất ăn bán trú trong thời gian tới, ông Nguyễn Mậu Hà, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, xác nhận, địa phương đang phối hợp cùng nhà trường thực hiện các thủ tục và sẽ để phụ huynh giám sát.

Theo lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt, hiện tại, thời hạn tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương, đã hết; tuy nhiên, bà Nga nghỉ phép nên công việc ở trường được cơ quan chức năng giao cho người khác. Dự kiến, cơ quan chức năng xem xét các dấu hiệu vi phạm của cá nhân có liên quan và đưa ra hình thức xử lý trong tuần tới.

Đơn vị cung cấp suất ăn chuẩn bị bữa trưa cho học sinh (Ảnh: Nhật Linh).

Trước đó, như Dân trí thông tin, vào khoảng cuối tháng 9, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản có tên “Nguyen Thanh” đăng tải các thông tin về việc một đơn vị nhiều lần cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng cho Trường Tiểu học Trưng Vương.

Theo đó, năm học 2024-2025, đơn vị cung cấp giao cho nhà trường 10kg xương heo bốc mùi, có dấu hiệu chuyển qua màu xanh; 35kg bò viên đông lạnh, bốc mùi, không có bao bì, nhãn mác; 60kg thịt heo và sau khi luộc, số thịt này có màu xanh đậm, mùi khác lạ; 50kg thịt bò thái sẵn bị ướt, bốc mùi…

Vụ việc khiến dư luận bức xúc, hàng chục phụ huynh có con đang theo học tại Trường Tiểu học Trưng Vương đã đến trường yêu cầu hiệu trưởng thông tin về vụ việc.

Khẩu phần ăn cho học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương trưa 14/11 (Ảnh: Nhật Linh).

Ngày 17/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt yêu cầu lãnh đạo Trường Tiểu học Trưng Vương báo cáo vụ việc.

Ngày 20/9, ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã ký văn bản, yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể trường học, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương sau đó bị cơ quan chức năng tạm đình chỉ công tác vì không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao.