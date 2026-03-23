Vụ nữ sinh bị đánh bất tỉnh: Nạn nhân nhập viện điều trị

Ngày 23/3, lãnh đạo Công an xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng của đơn vị này đang xác minh vụ việc một nữ sinh bị đánh hội đồng dẫn đến bất tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường THCS Hoằng Châu (xã Hoằng Châu, Thanh Hóa), xác nhận nữ sinh bị đánh là em L.T.A.T. (học lớp 7 của trường). Theo vị hiệu trưởng, sau khi nắm bắt thông tin, nhà trường đã cử giáo viên đến thăm hỏi, động viên và làm việc với phụ huynh em T.

Nữ sinh T. bị nhóm bạn đánh hội đồng đến bất tỉnh (Ảnh: Beat Hoằng Hóa - Thanh Hóa).

“Em T. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Nội dung vụ việc đang được Công an xã Hoằng Hóa điều tra, làm rõ”, ông Hòa nói.

Ông Hòa cũng cho biết thêm qua kiểm tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 18/3. Đến ngày 19/3, em T. vẫn đến lớp học bình thường. Chỉ đến khi clip xuất hiện trên mạng, nhà trường và cơ quan chức năng mới biết.

“Em T. bị đánh hôm thứ tư (18/3), đến hôm sau em vẫn đi học bình thường. Thậm chí, hôm đó lớp của T. có buổi dự giờ, em vẫn được gọi lên trả lời bình thường nên nhà trường và cả bố mẹ không biết”, ông Hòa nói.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn đánh tới tấp giữa đường. Thời điểm xảy ra sự việc, có ít nhất 3 cô gái liên tục đánh đập, túm tóc và dùng chân, mũ bảo hiểm tấn công vào đầu nữ sinh khiến em bất tỉnh.

Đáng nói, tại hiện trường có nhiều người đứng xem, trong đó có 2 nam sinh, nhưng không ai can ngăn.

Clip lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc trước hành vi bạo lực của nhóm thiếu nữ.