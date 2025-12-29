Mẹ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng: "Cháu vẫn hoảng loạn, sợ gặp người lạ"

Sáng 29/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Đỗ Thái Kim Duyên (ở thôn Tân Phong, xã Quế Sơn), mẹ của H.G.H. - nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn đánh hội đồng - cho biết H. vẫn chưa được xuất viện.

Theo chị Duyên, sức khỏe của H. đang hồi phục, khu vực phần mềm bị chấn thương đã ổn định, nhưng tinh thần vẫn còn hoảng loạn, sợ gặp người lạ.

Sau 6 ngày điều trị, cháu H. vẫn chưa được xuất viện (Ảnh: Công Bính).

“Tôi sợ nhất là khi cháu xuất viện về và đi học lại, khi nhìn thấy các bạn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, việc học. Tôi cũng có nhờ thầy hiệu trưởng giúp đỡ tinh thần và tâm lý để cháu thuận tiện đi học lại”, chị Duyên chia sẻ thêm.

Chị Duyên cũng thông tin, ngày 28/12, Công an xã Quế Sơn đã đến bệnh viện làm việc với 2 mẹ con nhưng cháu khóc không chịu nói, phải dỗ hồi lâu cháu mới nói chuyện.

Liên quan đến vụ việc, thầy Lê Trần Kiệt, Hiệu trưởng Trường THCS Quế Phong, cho biết sáng 29/12, nhà trường đã báo cáo kết quả xử lý các học sinh tham gia đánh hội đồng em H. lên UBND xã và Công an xã Quế Sơn.

Theo thầy Kiệt, có tổng cộng 8 đối tượng tham gia đánh em H., trong đó có 6 em đang theo học tại trường, 2 trường hợp còn lại là người bên ngoài.

Về biện pháp xử lý, thầy hiệu trưởng cho biết, đối với nhóm học sinh trực tiếp tham gia đánh em H., nhà trường thống nhất thực hiện biện pháp kỷ luật theo Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT. Hành vi vi phạm của các em ở mức độ 3 (mức cao nhất), vi phạm có ảnh hưởng tiêu cực trong phạm vi nhà trường.

Theo đó, biện pháp kỷ luật theo quy định là yêu cầu các em học sinh viết bản tự kiểm điểm. Bản tự kiểm điểm của học sinh có xác nhận và cam kết của gia đình với nhà trường trong việc phối hợp quản lý, giáo dục, hỗ trợ học sinh nhận thức, rút kinh nghiệm, khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tập thể mà học sinh gây ra lỗi.

Bản tự kiểm điểm của học sinh được lưu trong hồ sơ nhà trường. Bên cạnh đó, hạnh kiểm trong học kỳ 1 của các học sinh này sẽ bị đánh giá ở mức thấp nhất theo Thông tư 22 của Bộ GD&ĐT là “Chưa đạt” (tương đương loại yếu).

Đối với những học sinh có mặt chứng kiến vụ việc nhưng không can ngăn mà còn cổ vũ, thầy Kiệt cho biết nhà trường đã đề xuất phương án hạ một bậc hạnh kiểm.

Tuy nhiên, việc xét loại hạnh kiểm cuối cùng cho nhóm học sinh này vẫn sẽ dựa trên sự hội ý của hội đồng nhà trường, cân nhắc cả quá trình rèn luyện từ đầu năm đến hết năm học.

Dự kiến trong tuần tới, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật để quyết định hình thức kỷ luật đối với các học sinh liên quan đến vụ việc.

Như Dân trí đã đưa tin, tối 25/12, mạng xã hội lan truyền 2 clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều bạn cùng trang lứa đánh tới tấp. Trong khi nạn nhân đứng chịu trận, xung quanh có nhiều học sinh khác chỉ đứng xem, cười đùa và quay clip.

Vụ việc xảy ra trưa 23/12 tại khu vực phía sau nhà văn hóa thôn Tân Phong, xã Quế Sơn. Nữ sinh bị đánh là em H.G.H., học sinh lớp 8/1, Trường THCS Quế Phong.

Cháu H. sau đó được mẹ đưa đến bệnh viện điều trị.