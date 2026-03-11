Thông tin mới vụ nam sinh lớp 8 bị đánh hội đồng

Liên quan vụ "Nam sinh bị nhóm 5 người đánh hội đồng trước cửa nhà văn hoá xã", ngày 11/3, tin từ Công an xã Đại Thành (TP Cần Thơ) cho biết, sáng nay Ban giám hiệu Trường THCS Lê Hồng Phong đã làm việc với phụ huynh và các em học sinh trong vụ việc, buổi làm việc có sự chứng kiến của cơ quan công an.

Em T. bị nhóm học sinh cùng trường đánh hội đồng (Ảnh cắt từ clip).

Cụ thể, qua tường trình của học sinh, vụ đánh nhau xảy ra vào trưa 6/3, nạn nhân là em Đ.T. (học lớp 8). Nguyên nhân do T. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với nhóm học sinh cùng trường. Sau vụ việc, T. về nhà, không dám nói với gia đình, đến khi cha của em phát hiện ra clip con mình bị đánh nên đến cơ quan công an trình báo.

"Gia đình đã đưa em T. đi kiểm tra sức khoẻ, phía phụ huynh của các học sinh tham gia đánh bạn đã xin lỗi đồng thời hứa bồi thường thuốc men. Về phía nhà trường cũng sẽ có biện pháp kỷ luật, răn đe theo nội quy.

Do em T. không ảnh hưởng thương tật, nhóm học sinh đánh hội đồng chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hay xử lý hành chính. Nhóm học sinh cũng không sử dụng hung khí nên công an không thể xử lý các bước tiếp theo", một cán bộ công an phường cho hay.

Trước đó, một đoạn clip dài hơn 15 giây được tài khoản Facebook N.H.P. đăng tải, ghi lại cảnh một nam sinh mặc áo trắng bị nhóm khoảng 5 người đánh hội đồng.

Vụ việc được cho là xảy ra trước cửa nhà văn hóa xã Đại Thành, với sự chứng kiến của một số em nhỏ nhưng không ai can ngăn.

Trong clip, nhóm đối tượng liên tục đấm đá vào người nam sinh, nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận mà không có bất kỳ sự phản kháng nào.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hơn 54.000 lượt xem và gần 200 bình luận, với nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc và kêu gọi các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm hành vi bạo lực này.

Clip phát tán lên mạng xã hội không lâu thì bị gỡ bỏ.