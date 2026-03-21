Công an xác minh clip nữ sinh bị đánh hội đồng đến bất tỉnh

Trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn đánh tới tấp giữa đường.

Thời điểm xảy ra sự việc, có ít nhất 3 cô gái liên tục đánh đập, túm tóc và dùng chân, mũ bảo hiểm tác động vào đầu nữ sinh khiến em này bất tỉnh. Đáng nói, tại hiện trường có nhiều người khác đứng xem, trong đó có 2 nam sinh, nhưng không ai can ngăn.

Nữ sinh bị đám bạn dùng chân đá vào đầu (Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp).

Clip lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc trước hành vi bạo lực của nhóm thiếu nữ.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra chiều 20/3, tại xã Hoằng Đạo (huyện Hoằng Hóa cũ), nay thuộc xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Nữ sinh nằm bất động trên đường (Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp).

Ngày 21/3, thông tin từ Công an xã Hoằng Hóa, đơn vị đang xác minh vụ việc lan truyền trên mạng xã hội.