Phụ huynh tường trình vụ suất ăn gây tranh cãi tại trường quốc tế

Ngày 22/3, thông tin từ Trường Tiểu học Quốc tế (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Ban đại diện hội cha mẹ học sinh của trường và nhóm phụ huynh tham gia kiểm tra bếp ăn đã có tường trình về hình ảnh suất ăn bán trú tại trường lan truyền, gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Theo tường trình, ngày 18/3, nhóm phụ huynh đã kiểm tra thực tế bếp ăn tại trường và có chụp lại hình ảnh khay thức ăn của học sinh khi chưa hoàn thiện (món ăn chưa được rưới nước sốt, chưa chia đủ khẩu phần).

Hình ảnh suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quốc tế được chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh: Uy Nguyễn).

Sau đó, hình ảnh này được đăng tải lên mạng xã hội kèm theo nội dung phản ánh chưa đầy đủ, thiếu khách quan và chưa được kiểm chứng. Điều này gây hiểu lầm rằng bữa ăn của học sinh không đảm bảo chất lượng.

Trong bản tường trình, các phụ huynh đánh giá thực đơn bữa ăn tại trường được xây dựng theo ngày, có bữa phong phú nhưng cũng có bữa đơn giản hơn, đều hướng tới mục tiêu cân đối dinh dưỡng và phù hợp với học sinh.

Các phụ huynh nhìn nhận, việc chụp và sử dụng hình ảnh trong thời điểm chưa hoàn thiện suất ăn nhưng không giải thích rõ bối cảnh đã gây hiểu nhầm. Việc đăng tải, cung cấp thông tin khi chưa được kiểm chứng là thiếu thận trọng, chưa khách quan và đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực ngoài mong muốn.

Do đó, đại diện phụ huynh nhà trường xin nghiêm túc rút kinh nghiệm và sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc trao đổi thông tin chính thức.

Hình ảnh suất cơm hoàn thiện được nhà trường cung cấp (Ảnh: T.Q.T.).

Trước đó, hình ảnh về suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quốc tế bất ngờ “dậy sóng” mạng xã hội. Khẩu phần gồm cơm trắng, đậu hũ nhồi thịt, rau xào, canh và tráng miệng bằng thanh long nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận.

Nhiều ý kiến cho rằng với tên gọi "quốc tế", suất ăn như vậy là chưa tương xứng khi khẩu phần còn khá khiêm tốn. Trái lại, không ít người lên tiếng bênh vực nhà trường.

Lãnh đạo Trường Tiểu học Quốc tế khẳng định đây là ảnh suất ăn chưa được chế biến hoàn thiện khi thiếu nước sốt và do góc chụp nên người nhìn vào có cảm giác "hơi ít".

Nhà trường lý giải, ngoài học phí, trường thu mỗi học sinh 1,1 triệu đồng/tháng tiền ăn bán trú (gồm ăn sáng, ăn trưa và bữa xế) nên sẽ cân đối để đảm bảo dinh dưỡng trong từng suất ăn. Đây không phải lần đầu tiên suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quốc tế bị phụ huynh phàn nàn.