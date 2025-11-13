Phát hiện nhiều bài thi IELTS bị chấm lại, sửa điểm

Tối 12/11, nhiều học viên bất ngờ nhận được thư điện tử của Hội đồng Anh (BC), thông báo điểm thi IELTS bị sai. Theo kết quả chấm lại, một số thí sinh được tăng hoặc giảm, khiến kế hoạch học tập bị lỡ dở.

Các kết quả sai chủ yếu tập trung ở phần reading và listening. Đặc biệt, nhiều học viên tại các quốc gia khác như: Nepal, Hàn Quốc, Nga, Australia…, cũng phát hiện thấy lỗi kỹ thuật tương tự.

Một học viên tại Hà Nội cho biết, trong lần thi đầu, em đạt 7.0 nhưng sau khi chấm lại, điểm số này nâng lên 7.5. Điều đáng nói, mãi sau 8 tháng, tổ chức này mới thông báo kết quả chấm lại khiến em không đủ cơ hội đỗ vào trường mình mong muốn do thiếu điểm trong chứng chỉ IELTS.

Nhiều thí sinh bị thay đổi điểm IELTS vì sự cố kỹ thuật (Ảnh: Minh họa).

Trên mạng xã hội, nhiều thí sinh thi IELTS tại Tổ chức IDP và BC trong giai đoạn giữa năm 2023 đến tháng 9/2025 cho biết, cũng nhận các email báo sự cố. Mức điểm IELTS của họ có thay đổi đáng kể.

Cả BC và IDP đều hướng dẫn thí sinh gặp sự cố kiểm tra lại kết quả thi mới, lưu ý phiếu báo kết quả thi trước đây sẽ không còn hiệu lực để sử dụng. Với những thí sinh đăng ký thi lại một kỹ năng, điểm số có thể mất tới 24 giờ để hiển thị.

Ngày 13/11, trang chủ của tổ chức IELTS xác nhận thông tin trên. Trả lời học viên trên trang thông tin chính thức, Tổ chức IELTS cho biết, đã phát hiện sự cố kỹ thuật nội bộ khiến một số thí sinh nhận được kết quả không chính xác. Tất cả những thí sinh bị ảnh hưởng đã được liên hệ qua email.

Cũng theo tổ chức này, chỉ khoảng 1% thí sinh bị ảnh hưởng bởi sự cố này, còn lại hơn 99% thí sinh không bị ảnh hưởng. Nếu học viên nào chưa nhận được thư phản hồi, nghĩa là kết quả không bị ảnh hưởng.

IELTS cho hay, sở dĩ việc thông báo điều chỉnh kết quả được công bố muộn bởi sau khi tổ chức thi mới phát hiện ra sự cố kỹ thuật nội bộ và ngay sau đó đã có điều chỉnh kịp thời.

"Sự cố đã được xác định, được giải quyết hoàn toàn và đã có các biện pháp để ngăn chặn sự cố xảy ra lần nữa", theo trả lời của IELTS.

Theo tổ chức IELTS, nếu người thi đã dùng điểm IELTS để nộp vào các trường học hoặc công ty để xin việc hay thị thực, tổ chức này sẽ hỗ trợ gửi thư giải thích (nếu cần).

Tại Việt Nam, thí sinh bị ảnh hưởng có thể chọn hoàn lệ phí thi hoặc thi lại miễn phí. Hạn chót để xác nhận là trước tháng 5/2026. Điểm cũ không còn giá trị sử dụng.

IELTS là bài kiểm tra năng lực tiếng Anh phổ biến nhất thế giới, đánh giá 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc và viết. Chứng chỉ này được nhiều tổ chức giáo dục, nhà tuyển dụng và Chính phủ ở nhiều quốc gia công nhận, dùng để xét du học, làm việc, di cư hoặc sinh sống tại các nước nói tiếng Anh.

Hiện có hơn 12.500 tổ chức tại 150 quốc gia trên thế giới đã công nhận kết quả thi IELTS.