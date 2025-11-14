Vụ loạt bài thi IELTS bị sửa điểm: Kết quả tuyển sinh đại học có bị huỷ?

Sau khi tổ chức IELTS xác nhận xảy ra sự cố khiến kết quả của "một số thí sinh" dự thi trong khoảng thời gian từ tháng 8/2023 đến tháng 9 năm nay không chính xác, nhiều ý kiến lo ngại sẽ ảnh hưởng tới những thí sinh đã trúng tuyển đại học.

Theo ghi nhận của Dân trí, có những người dự thi tăng điểm, song cũng có người giảm mạnh. Trong đó, chị Nguyễn Thị H. (26 tuổi, ở TPHCM) cho biết được Hội đồng Anh thông báo kết quả thi IELTS của mình bị chấm sai.

Sau khi chấm lại, điểm số của chị H. giảm 1.0 band (điểm), không đủ điều kiện để ứng tuyển công việc cũng như xét học bổng mà chị đã nộp trước đó.

Việc thay đổi điểm thi IELTS dự kiến kéo theo hàng loạt ảnh hưởng đến thí sinh như hồ sơ xét tuyển không được chấp nhận khi giảm điểm, không kịp thời gian bổ sung hồ sơ,…

Thí sinh dự thi chứng chỉ IELTS (Ảnh: Hội đồng Anh).

Trước thực trạng có thể xảy ra tình huống điểm IELTS của một số sinh viên tuyển sinh đầu vào và đầu ra thay đổi, các trường đại học đang tiến hành rà soát dữ liệu, bàn bạc phương án nhưng đều vấp phải những khó khăn lớn.

Phía Trường Đại học Công Thương TPHCM thông tin rằng sẽ lập hội đồng xét lại những trường hợp thay đổi điểm số IELTS, gồm cả đầu vào và đầu ra. Nhưng lãnh đạo nhà trường nhìn nhận việc này sẽ gặp nhiều khó khăn do không có dữ liệu chính thức, phụ thuộc vào sự trung thực của người học.

Tương tự, trưởng phòng đào tạo một trường công lập tại TPHCM chia sẻ rằng họ gặp khó để tra soát thông tin bởi những sai sót đang được bảo mật giữa tổ chức và thí sinh.

Về hướng xử lý, vị này cho rằng nếu sinh viên đã trúng tuyển vào trường nhưng kết quả mới bị giảm điểm so với đợt xét tuyển ban đầu thì cách tốt nhất là yêu cầu thí sinh tiếp tục thi và bổ sung mức điểm tối thiểu đã đạt được trước đó. Ví dụ, nếu điểm bị giảm 1.0, thí sinh phải thi lại để đạt mức điểm ban đầu.

“Nếu không giải quyết sẽ không đảm bảo công bằng. Việc này cũng chưa có tiền lệ", vị này nói.

Trong khi một trưởng phòng tuyển sinh khác lo ngại việc yêu cầu sinh viên bổ sung chứng chỉ đạt quy định cần sự đồng thuận bởi lỗi này không phải do sinh viên.

“Việc yêu cầu huỷ kết quả trúng tuyển, bổ sung văn bằng phù hợp hay tước bằng tốt nghiệp sẽ là hành động pháp lý phức tạp và cần căn cứ rõ ràng”, vị này nêu quan điểm.

Các ý kiến cũng lo ngại trường hợp thí sinh được tăng điểm khiếu nại yêu cầu quyền lợi.

“Giả dụ có những em trước đó nộp hồ sơ nhưng không trúng tuyển nay được tăng điểm và nếu xét mức tăng mới lại trúng tuyển. Thí sinh đề nghị xem xét lại liệu có được giải quyết hay không?”, một cán bộ phụ trách tuyển sinh đại học đặt vấn đề.

Hiện tại, nhiều trường đang rà soát và đợi hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về vấn đề trên.