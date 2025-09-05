Bộ Giáo dục: IELTS, TOEFL không thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 16 quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Thông tư này thay thế hoàn toàn cho Thông tư 11 ban hành năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 12/10 tới.

Điểm đáng lưu ý trong Thông tư số 16 là nội dung quy định về Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Theo đó, Bộ GD&ĐT tiếp tục khẳng định chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài không phải là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Song, Bộ bổ sung thêm nội dung mới, nêu rõ: Việc phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài không bao gồm việc công nhận các cấp độ của chứng chỉ đó tương đương với các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam để sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Bộ GD&ĐT cũng nhấn mạnh các yêu cầu về đảm bảo an toàn, chất lượng của các kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài, đặc biệt là vấn đề liên quan gian lận thi cử, lộ lọt đề thi, thi hộ và tính công bằng khách quan trong đánh giá giữa các kỳ thi.

Hiện tại, Việt Nam có nhiều chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được cấp phép tổ chức thi. Với tiếng Anh, các chứng chỉ phổ biến nhất có IELTS, TOEFL, TOEIC...

Các chứng chỉ này được Bộ GD&ĐT cho phép sử dụng để miễn thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh, cũng như quy đổi tương đương sang điểm thi tiếng Anh để xét tuyển vào đại học. Bên cạnh đó, nhiều trường đại học cũng cho phép thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không phải thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào hoặc đầu ra.

Trong kỳ tuyển sinh đại học vừa qua, vấn đề quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sang điểm môn tiếng Anh để xét tuyển gây tranh cãi về tính công bằng.

Nhiều chuyên gia cho rằng không có sự tương đương trong bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ của các trường đại học, đặc biệt trong bối cảnh đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh "khó vượt chuẩn".