Vụ loạt bài thi IELTS bị sửa điểm: Thí sinh giảm điểm lo bị huỷ học bổng

Tối 12/11, nhiều học viên bất ngờ nhận được email từ Hội đồng Anh (BC), thông báo điểm thi IELTS bị sai. Các kết quả sai chủ yếu tập trung ở phần reading và listening.

Theo kết quả chấm lại, không ít thí sinh được tăng hoặc giảm điểm thi so với kết quả trước đây. Sự thay đổi đột ngột điểm thi IELTS đã làm kế hoạch của nhiều thí sinh bị xáo trộn. Thậm chí nhiều người rơi vào cảnh “dở khóc dở cười” và chưa biết xử lý ra sao.

Chị Nguyễn Thị H. (26 tuổi, ở TPHCM) cho biết, chị đã sử dụng kết quả thi IELTS đạt được vào cuối năm 2024 để nộp hồ sơ xin việc và học bổng của một tập đoàn đa quốc gia. Chị trúng tuyển và đang trong giai đoạn tập sự tại đây.

Thông báo từ Hội đồng Anh gửi một thí sinh về điểm thi IELTS bị sai (Ảnh: T.S).

Theo kế hoạch, chị H. sẽ sang Đức du học trong thời gian tới, mọi thủ tục về tài chính, công việc và visa đều đã hoàn tất.

Tuy nhiên, mới đây, chị bất ngờ nhận được thông báo từ Hội đồng Anh cho biết kết quả thi IELTS của mình bị chấm sai. Sau khi chấm lại, điểm số của chị giảm 1.0 band (điểm) ở kỹ năng reading, không đủ điều kiện để ứng tuyển công việc cũng như xét học bổng tại tập đoàn này.

Chị H. chia sẻ, nếu được biết kết quả chính xác sớm hơn, chị đã kịp thi lại để bổ sung hồ sơ.

“Giờ kết quả cũ của tôi bị hủy, kết quả mới không đủ điểm, thời hạn để xét học bổng cũng đã hết từ lâu. Chưa kể, tôi còn gánh thêm áp lực tâm lý khi đã dùng “kết quả giả” để ứng tuyển dù không cố ý”, chị H. nói.

N.M.Tr., sinh viên năm 2 một trường đại học ở TPHCM cũng cho hay, ngày 12/11, em nhận được email từ Hội đồng Anh thông báo về việc sửa điểm IELTS do lỗi kỹ thuật. Trong khi Tr. thi từ năm 2024, chỉ còn vài tháng nữa là chứng chỉ hết hạn.

Tr. đã dùng kết quả này nộp hồ sơ du học và đã trúng tuyển ở một số trường nhưng vẫn đang chờ một số trường phản hồi. Tuy nhiên, giờ kết quả cũ IELTS được thông báo không còn hợp lệ, kết quả mới được ghi vào ngày 12/11/2025.

Tr. cho hay, có thể mình sẽ phải bổ sung kết quả hoặc làm lại hồ sơ. Nhưng Tr. không hiểu chứng chỉ sau khi được sửa thì kết quả sẽ có hiệu lực tới khi nào, tính từ ngày sửa hay từ đợt đầu? Nếu tính từ đợt đầu, chứng chỉ chuẩn bị hết hạn thì Tr. khó điều chỉnh, thay đổi các thủ tục, hồ sơ.

Lê Văn Đ., một thí sinh ở Hà Nội chia sẻ, Đ. thi từ cuối năm 2024 nhưng kết quả chưa đáp ứng được yêu cầu để hoàn thiện hồ sơ học tập nên ngay sau đó cậu đã luyện và đăng ký thi lại. Chi phí thi lại hơn 5 triệu đồng, chưa kể tiền ôn luyện và tốn rất nhiều thời gian, công sức.

“Thế nhưng tôi vừa nhận được thông báo sửa điểm, kết quả tăng đúng như mục tiêu của tôi đặt ra từ trước. Giờ tôi đang có hai chứng chỉ cùng một kết quả”, thí sinh này tâm sự.

Theo Đ., việc kết quả chấm sai này không chỉ làm em tốn tiền, tốn thời gian còn tước đi cơ hội học tập khi không đủ điều kiện nộp hồ sơ vào nơi mình mong muốn ở thời điểm đó.

Một cựu sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM lo lắng chia sẻ, ở thời điểm đăng ký dự thi, cậu đăng ký bằng email (thư điện tử) của trường. Nhưng thời điểm này đã tốt nghiệp nên không đăng nhập hay sử dụng được email này nữa nên cậu lo lắng mình sẽ không nhận được email phản hồi, không biết mình có nằm trong diện “sửa điểm” hay không.

Theo ghi nhận, nhiều thí sinh thi IELTS tại Tổ chức IDP và BC trong giai đoạn giữa năm 2023 đến tháng 9/2025 nhận các email báo sự cố. Việc thay đổi kết quả kéo theo hàng loạt ảnh hưởng đến thí sinh như hồ sơ xét tuyển không được chấp nhận khi giảm điểm, không kịp thời gian bổ sung, tốn kém thi lại…

Trả lời học viên trên trang thông tin chính thức, Tổ chức IELTS cho biết, đã phát hiện sự cố kỹ thuật nội bộ khiến khoảng 1% số thí sinh nhận được kết quả không chính xác. Tất cả những thí sinh bị ảnh hưởng đã được liên hệ qua email, học viên nào chưa nhận được thư phản hồi, nghĩa là kết quả không bị ảnh hưởng.

Tổ chức này cho hay, sở dĩ việc thông báo điều chỉnh kết quả được công bố muộn bởi sau khi tổ chức thi mới phát hiện ra sự cố kỹ thuật nội bộ và ngay sau đó đã có điều chỉnh và ngăn chặn sự cố tái diễn.

Theo tổ chức IELTS, nếu người thi đã dùng điểm IELTS để nộp vào các trường học hoặc công ty để xin việc hay thị thực, tổ chức này sẽ hỗ trợ gửi thư giải thích (nếu cần).

Tại Việt Nam, thí sinh bị ảnh hưởng có thể chọn hoàn lệ phí thi hoặc thi lại miễn phí. Hạn chót để xác nhận là trước tháng 5/2026. Điểm cũ không còn giá trị sử dụng.

BC và IDP, hai đơn vị tổ chức thi IELTS tại Việt Nam cũng hướng dẫn thí sinh gặp sự cố kiểm tra lại kết quả thi mới, lưu ý phiếu báo kết quả thi trước đây sẽ không còn hiệu lực để sử dụng. Với những thí sinh đăng ký thi lại một kỹ năng, điểm số có thể mất tới 24 giờ để hiển thị.