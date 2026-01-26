Yêu cầu kiểm điểm giáo viên tiếng Anh sửa bài thi để học sinh bị điểm thấp

Ngày 26/1, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết đã có văn bản đề nghị Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với cô T.T.K.N., giáo viên tiếng Anh của trường, liên quan đến việc chỉnh sửa bài kiểm tra cuối học kỳ I, năm học 2025-2026 của học sinh.

Qua xác minh, Phòng Văn hóa - Xã hội xác định cô N. đã chỉnh sửa bài kiểm tra học kỳ I của một số học sinh do cô này trực tiếp giảng dạy. Hành vi này được đánh giá là vi phạm các quy định của Luật Viên chức, Luật Nhà giáo và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đạo đức nhà giáo.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), nơi cô N. giảng dạy (Ảnh: Công Sơn).

Từ kết quả xác minh, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam đề nghị Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tổ chức kiểm điểm để làm rõ mục đích, tính chất, mức độ vi phạm của giáo viên liên quan.

Căn cứ kết quả kiểm điểm, nhà trường thực hiện các bước xử lý kỷ luật viên chức theo thẩm quyền quy định, báo cáo kết quả về UBND phường trước ngày 30/1.

Như Dân trí phản ánh, nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam) phản ánh cô N. có dấu hiệu sửa bài thi nhằm chấm điểm thấp cho học sinh. Nhiều bài thi bị can thiệp bằng cách thêm nét chữ, thêm từ vào câu trả lời, khiến kết quả đúng ban đầu bị thay đổi.

Hình ảnh bài thi nghi là giáo viên tiếng Anh sửa lại được lan truyền trên mạng (Ảnh: Chụp màn hình).

Qua kiểm tra ban đầu, có 14 phụ huynh lớp 3C và 5 phụ huynh lớp 4B phản ánh việc giáo viên tiếng Anh tự ý sửa bài của học sinh. Nhà trường cũng xác định cô N. có dấu hiệu vi phạm.

Cô N. đã bị tạm đình chỉ công tác giảng dạy để phục vụ xác minh vụ việc. Trong quá trình làm việc với tổ xác minh, giáo viên này có biểu hiện bị ảnh hưởng tâm lý và thừa nhận đã sửa bài của học sinh, song chưa giải thích được lý do.