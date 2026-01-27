Cô giáo sửa bài thi để học sinh điểm thấp: Hi hữu là do chưa bị phát hiện?

Mới đây, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Gia Lai, đã tạm đình chỉ công tác đối với cô T.T.K.N. sau khi xác minh phản ánh của 19 phụ huynh về việc giáo viên này tự ý can thiệp vào bài thi môn tiếng Anh của học sinh.

Theo đó, nhiều bài làm đúng của học sinh đã bị thêm nét chữ, thêm từ để trở thành đáp án sai, dẫn đến kết quả điểm thấp bất thường.

Đáng chú ý, theo lời phụ huynh, những học sinh có bài kiểm tra bị “thêm chữ” đều không đi học thêm lớp của cô.

“Việc biến một đáp án đúng thành sai thông qua việc sửa bài làm của học sinh là hành vi gian lận, cố ý làm sai lệch kết quả đánh giá vi phạm cả Luật Giáo dục lẫn Điều lệ trường học. Đây cũng là sự việc hi hữu mà tôi chưa từng gặp.

Tôi mong chờ cơ quan chức năng làm rõ động cơ của giáo viên là gì, từ đó sẽ có được những bài học kinh nghiệm cho các giáo viên và các nhà trường”, Hiệu trưởng một trường tiểu học tại Hà Nội nhận định.

Tuy nhiên, ở góc nhìn của phụ huynh, một số độc giả báo Dân trí cho rằng sự việc này không hi hữu. “Hi hữu là do chưa phát hiện ra thôi”, độc giả Đức Phương Võ nêu ý kiến.

Độc giả Phùng Thị Quỳnh cũng nhận định: Nếu cứ để giáo viên vừa dạy vừa chấm thì tình trạng cô tự cho điểm theo ý cô sẽ còn rất nhiều.

Một độc giả khác cho rằng, trong bối cảnh số hoá mạnh mẽ hiện nay, giáo dục nên số hoá để cải cách việc người dạy tự ra đề, tự chấm và tự cho điểm. Chỉ khi đó giáo viên mới không có cơ hội sửa bài kiểm tra của học sinh từ đúng thành sai.

“Chỗ tôi nhiều phụ huynh vì sợ thầy cô “ghim” mà sẵn sàng bỏ tiền cho con đi học hai nơi, cả cô trên trường và cô ở ngoài. Cô trên trường để nâng đỡ điểm, cô ở ngoài để lấy kiến thức đi thi thật”, độc giả này nói thêm.

Trong hàng loạt bình luận gửi về báo Dân trí, phần lớn độc giả dự đoán động cơ sửa bài kiểm tra của giáo viên là nhằm ép học sinh đi học thêm.

"Nên kiểm tra xem các bạn này có đi học thêm nhà cô không. Tôi chắc chắn đây là những học sinh không đi học thêm", "Để học sinh lo sợ mà đi học thêm cô", "Mục đích chỉ có thể là để học sinh phải đi học thêm tiếng Anh"... là một số bình luận đáng chú ý.

Bài kiểm tra bị giáo viên thêm nét chữ theo phản ánh của phụ huynh (Ảnh chụp màn hình).

Các quy định hiện nay, từ Luật Giáo dục đến điều lệ trường học, đều quy định rất rõ về những hành vi giáo viên không được phép làm, trong đó có hành vi gian lận trong kiểm tra, đánh giá học sinh.

Cụ thể, Điều 22 của Luật Giáo dục nêu 6 hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục, trong đó hành vi gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh được nêu ở vị trí thứ ba.

Thông tư 28 về Điều lệ trường tiểu học cũng quy định chi tiết hành vi ứng xử, trang phục của giáo viên, nhân viên trường học ở Điều 31. Theo đó, giáo viên không được gian lận trong kiểm tra đánh giá, cố ý đánh giá sai kết quả giáo dục của học sinh.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Thông tư quy định quy tắc ứng xử của nhà giáo trong cơ sở giáo dục. Theo dự thảo được Bộ lấy ý kiến rộng rãi, Điều 5 của Thông tư này quy định giáo viên phải đánh giá đúng thực chất năng lực của người học, không gian lận, cố ý làm sai lệch kết quả trong các hoạt động tuyển sinh và đánh giá người học.

Ngày 26/1, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, cho biết đã có văn bản đề nghị Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với cô T.T.K.N., giáo viên tiếng Anh của trường, liên quan đến việc chỉnh sửa bài kiểm tra cuối học kỳ I của học sinh.

Phòng Văn hóa - Xã hội xác định, hành vi này vi phạm các quy định của Luật Viên chức, Luật Nhà giáo và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đạo đức nhà giáo.

Căn cứ kết quả kiểm điểm, nhà trường sẽ thực hiện các bước xử lý kỷ luật viên chức theo thẩm quyền quy định, báo cáo kết quả về UBND phường trước ngày 30/1.