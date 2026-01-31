TPHCM yêu cầu các trường không tổ chức hội trại qua đêm cho học sinh

Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn TPHCM trong một hoạt động hướng về truyền thống (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Sở GD&ĐT TPHCM chỉ đạo các trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học chủ động, linh hoạt tổ chức ít nhất một hội trại tại đơn vị từ nay đến khi kết thúc năm học 2025-2026. Các hình thức tổ chức có thể đa dạng như: Hội trại Xuân, Trại 26/3 hoặc Trại hè.

Sở lưu ý các đơn vị cần đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh. Đặc biệt, các hội trại phải được tổ chức tại khuôn viên trường và không tổ chức cho học sinh ở lại qua đêm.

Theo Sở, hoạt động hội trại không chỉ là cơ hội để học sinh toàn trường giao lưu, học hỏi mà còn giúp các em phát huy sự sáng tạo, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng trại cần thiết.

Đồng thời, việc duy trì và phát triển hội trại trong những năm học tiếp theo sẽ góp phần xây dựng môi trường học tập năng động, gắn kết.

Bên cạnh việc thay đổi phương thức tổ chức hội trại, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường tăng cường truyền thông Thông điệp học sinh Thành phố năm 2026 với chủ đề: “Học sinh Thành phố làm theo lời Bác - Tự hào truyền thống - Tiếp nối tương lai”; đồng thời lan tỏa tinh thần “trường học hạnh phúc” trong nhà trường.

Thông điệp học sinh Thành phố nhấn mạnh việc giữ vững niềm tự hào truyền thống học sinh - sinh viên Việt Nam; thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy; xây dựng tình bạn đẹp, môi trường học đường an toàn, thân thiện; tôn trọng sự khác biệt và lan tỏa các giá trị sống tích cực như nhân ái, trách nhiệm, chính trực, sáng tạo. Học sinh cũng được khuyến khích tham gia các hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường, xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp.