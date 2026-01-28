Nữ giáo viên bị tố tự ý sửa 126 điểm thi của học sinh

Mới đây, báo Dân trí nhận được phản ánh bất cập tại kỳ thi kiểm tra giữa kỳ I và cuối kỳ I năm học 2025-2026 tại Trường THPT Tô Hiến Thành (tỉnh Thanh Hóa). Cụ thể, cô giáo Đ.T.H. - giáo viên môn Ngữ văn - đã tự ý sửa điểm thi của hàng loạt học sinh các lớp 11C4, 11C9 và 12B3.

Theo nội dung phản ánh, khi nhập điểm thi của học sinh lên hệ thống quản lý VNEDU, cô H. đã tự ý chỉnh sửa 126 điểm thi. Phần lớn số điểm bị sửa theo hướng nâng từ 1 đến 3 điểm so với bài làm thực tế và kết quả đã được nhà trường công bố ban đầu.

Trường THPT Tô Hiến Thành (Ảnh: Thanh Tùng).

Có trường hợp điểm của học sinh từ 6 điểm được nâng lên 8 điểm. Ngoài ra, cũng có một số học sinh bị hạ điểm từ 8,5 xuống 8 điểm, từ 7,5 xuống 7 điểm…

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Tài Quyển, Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiến Thành, cho biết nhà trường đã tiếp nhận phản ánh và đang kiểm tra, rà soát vụ việc.

Theo ông Quyển, bước đầu xác minh cho thấy có sự sai lệch điểm trên sổ điện tử của học sinh. Vị hiệu trưởng cũng lý giải nguyên nhân sai sót là do giáo viên nhập nhầm điểm.

“Tôi đang cho thống kê lại để có phương án xử lý đối với vụ việc. Sai sót này không chỉ với riêng cô H. mà còn xảy ra ở toàn trường”, ông Nguyễn Tài Quyển nói.