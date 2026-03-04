Nhiều phòng học bị niêm phong, gần 250 học sinh phải đi học nhờ

Chiều 4/3, bà Nguyễn Ngọc Minh Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Ninh (phường Thuận Hóa, thành phố Huế), xác nhận nhà trường đã buộc phải đóng cửa, niêm phong 7 phòng học và 2 phòng chức năng thuộc dãy nhà cấp 4 để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

Theo bà Trang, các phòng học nêu trên bị niêm phong từ trước dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026 do tình trạng xuống cấp, hư hỏng nặng ở phần mái nhà. Việc niêm phong gây ảnh hưởng đến gần 250 học sinh khối lớp 2 và lớp 3 của nhà trường.

Nhiều phòng học tại Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, thành phố Huế phải niêm phong cửa vì tình trạng xuống cấp (Ảnh: Vi Thảo).

Trong thời gian chờ sửa chữa khẩn cấp cơ sở vật chất, số học sinh này phải chuyển sang học nhờ tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế và Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế ở bên cạnh.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Ninh cho biết, hiện nay việc học của học sinh vẫn bảo đảm thông suốt. Các cháu cũng được phục vụ bán trú ngay tại địa điểm học nhờ.

Theo bà Nguyễn Ngọc Minh Trang, dãy phòng học cấp 4 của nhà trường được xây dựng cách đây hơn 20 năm. Thời gian qua, nhiều cấu kiện gỗ như xà gồ, rui mè ở phần mái các phòng học đã bị hư hại nặng, tiềm ẩn nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Ngoài phần mái bị mối mọt xâm hại, các hạng mục khác vẫn cơ bản đảm bảo an toàn. Hàng năm, trường đều trích kinh phí từ nguồn ngân sách được cấp để xử lý mối mọt, tuy nhiên tình trạng không được xử lý triệt để.

Trường Tiểu học Vĩnh Ninh nằm ở khu vực trung tâm của thành phố Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Nhà trường đã báo cáo hiện trạng lên UBND phường Thuận Hóa. Sau đó, chính quyền địa phương cử đại diện các phòng chức năng đến kiểm tra thực tế. Một đơn vị tư vấn độc lập cũng được mời đánh giá mức độ hư hại, khuyến cáo không nên tiếp tục tổ chức dạy học tại các phòng nói trên.

“UBND phường Thuận Hóa đang khẩn trương lập đề án, bố trí kinh phí để sửa chữa khẩn cấp phần mái các phòng học trong thời gian sớm nhất, bảo đảm việc dạy và học của nhà trường” bà Trang cho biết.