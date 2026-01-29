Diễn biến mới vụ giáo viên bị tố sửa 126 điểm thi của học sinh

Ngày 29/1, ông Nguyễn Tài Quyển, Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiến Thành, cho biết cơ quan công an đã làm việc với nhà trường để làm rõ thông tin phản ánh về việc giáo viên sửa điểm kiểm tra học kỳ cho nhiều học sinh.

“Sáng nay cơ quan công an và cơ quan chức năng đã tới làm việc với nhà trường”, ông Quyển nói.

Trước đó, báo Dân trí nhận được phản ánh về việc cô giáo Đ.T.H., giáo viên môn Ngữ văn Trường THPT Tô Hiến Thành, đã tự ý sửa 126 điểm kiểm tra học kỳ của nhiều học sinh trên hệ thống quản lý VNEDU.

Trường THPT Tô Hiến Thành (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Phần lớn số điểm bị sửa theo hướng nâng từ 1 đến 3 điểm so với bài làm thực tế và kết quả đã được nhà trường công bố ban đầu.

Qua rà soát ban đầu, sai sót này không chỉ xảy ra với riêng cô H. mà còn xuất hiện ở nhiều trường hợp trong toàn trường. Lãnh đạo nhà trường xác nhận nguyên nhân lệch điểm thi là do giáo viên nhập nhầm trên hệ thống sổ điểm điện tử.

Trước thông tin có 33 giáo viên mắc sai sót ghi nhầm điểm, hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiến Thành cho biết đó chỉ là nội dung trong đơn thư phản ánh. Ông cũng khẳng định, nhà trường vẫn chưa có thống kê cụ thể về số lượng giáo viên liên quan cũng như số điểm bị nhầm.