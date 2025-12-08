Phó hiệu trưởng đến, học sinh về: "Càng kéo dài phụ huynh càng bức xúc"

Tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục

Vụ việc hơn 40 học sinh nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc cũng như câu chuyện phó hiệu trưởng đến, phụ huynh đón con về xảy ra ở Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị thu hút sự quan tâm của dư luận.

Nhiều người cho rằng sự việc nêu trên không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến học tập, tâm lý của giáo viên, học sinh nhà trường mà còn tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục.

Phụ huynh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy đưa con về vào sáng 4/12 (Ảnh: Tiến Thành).

Các phụ huynh và thầy cô ở Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy nói riêng và nhiều giáo viên, người dân ở xã Kim Ngân nói chung mong muốn chính quyền, cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm vấn đề, không để kéo dài thêm.

"Sự việc hơn 2 tháng mà vẫn chưa có kết luận hay hướng xử lý gì, cứ dai dẳng thế này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý giáo viên và học sinh, phụ huynh thêm bức xúc. Là một giáo viên, tôi rất buồn về vụ việc, hơn cả là gây ảnh hưởng, tổn thương đến các em học sinh", thầy T., một giáo viên ở xã Kim Ngân, chia sẻ.

Không chỉ dư luận tại Quảng Trị, thời gian qua, những bài viết của báo Dân trí liên quan đến vụ việc xảy ra tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy luôn thu hút sự quan tâm, bình luận của bạn đọc cả nước.

Bên cạnh những thắc mắc vì sao chính quyền và ngành chức năng để sự việc kéo dài, nhiều bạn đọc còn bày tỏ lo ngại môi trường giáo dục bị tác động tiêu cực từ vụ việc.

"Phụ huynh đón con về khi phó hiệu trưởng đến trường đã phản ánh đúng thái độ không tin tưởng phó hiệu trưởng này nữa. Thiết nghĩ nên bố trí cô này đến một đơn vị khác", bạn đọc Hùng Ngô nêu ý kiến.

Bạn đọc Tran Duong bình luận: "Sao lại để tình trạng này kéo dài đến như vậy, gây ảnh hưởng việc học hành của các cháu, tạo dư luận xấu, tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục. Các cấp có thẩm quyền cần giải quyết nhanh".

Một buổi học của học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Góp ý kiến về sự việc, bạn đọc Hungthanh cho rằng: "Chính quyền cần gặp gỡ, đối chất cả tập thể giáo viên với phụ huynh. Cần thiết dùng phiếu thăm dò, nếu phó hiệu trưởng có khuyết điểm, kể cả hiệu trưởng bao che thì xử lý kỷ luật, điều chuyển. Ngược lại, nếu không thì trả lời rõ với phụ huynh một cách công khai, minh bạch. Để dây dưa kéo dài ảnh hưởng đến các cháu và sự ổn định môi trường giáo dục".

Từ vụ việc hơn 40 học sinh nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc, bạn đọc Liếng Nguyễn gợi mở: "Nhà trường là nơi dạy và học. Mở bán trú sao không để ủy ban địa phương cho tư nhân đấu giá, ủy ban quản lý, để nhà trường lo dạy học. Chứ ôm đồm cái ăn, cái ngủ cho học sinh, sợ rằng chức năng dạy học bị lệch nghề đi".

Sự việc kéo dài hơn 2 tháng

Như Dân trí đã thông tin, ngày 4/12, Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy lại gây chú ý bởi phụ huynh một lần nữa đến đón con về. Sau vụ ngộ độc thực phẩm khiến hơn 40 học sinh phải nhập viện, đây là lần thứ 4 phụ huynh học sinh diện bán trú quyết định đưa con rời trường.

Một số phụ huynh cho biết việc họ đón con về là vì có sự xuất hiện của bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng nhà trường. Nhiều phụ huynh vẫn giữ quan điểm nếu có bà H. tại trường, họ sẽ cho con nghỉ.

Trước đó vào ngày 26/9, nhiều học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng. Trong đó, hơn 40 em phải nhập viện điều trị.

Một buổi đối thoại của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, chính quyền xã Kim Ngân với phụ huynh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn, bệnh phẩm, cơ quan chức năng phát hiện chủng vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin, được xác định là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy có 75 học sinh bán trú, ăn ở tại trường từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần. Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường, mất niềm tin vào ban giám hiệu, đặc biệt là bà Đ.T.H.H. nên cho con nghỉ ở nhà.

Trước những bức xúc trong dư luận, đặc biệt là từ phía phụ huynh, chính quyền xã Kim Ngân quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà H., phụ huynh sau đó đã đưa con trở lại lớp. Thời gian sau đó, cứ mỗi lần bà H. xuất hiện tại trường, phụ huynh lại đến đón con về.

Học sinh nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc vào cuối tháng 9 (Ảnh: Nhật Anh).

Liên quan đến sự việc, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết Sở là đơn vị quản lý về mặt chuyên môn, còn thẩm quyền xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc ở Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy là của chính quyền xã Kim Ngân.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục kiến nghị, tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh, đồng thời hỗ trợ xã Kim Ngân để xử lý vụ việc, mục tiêu nhằm ổn định tình hình học tập của học sinh.

Lãnh đạo UBND xã Kim Ngân cho biết đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng về sự việc xảy ra tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy, do đó địa phương chưa có căn cứ để xử lý.

Theo vị lãnh đạo, trước mắt, xã Kim Ngân sẽ phối hợp với nhà trường và các đơn vị chức năng trên địa bàn vận động phụ huynh đưa con trở lại lớp, tránh gây ảnh hưởng đến chương trình học.