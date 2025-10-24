Vụ bắt học sinh dừng học đi dọn rác: Thầy hay phụ huynh thiếu chuẩn?

Theo phản ánh của phụ huynh học sinh Trường THCS Ân Thạnh (xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai), ông Phạm Minh Trung, Phó Hiệu trưởng nhà trường, đã có một số ứng xử không phù hợp, ảnh hưởng đến học sinh.

Cụ thể, ngày 2/10, khi học sinh lớp 8A3 và 9A1 đang học tiết 1, ông Phạm Minh Trung vào lớp yêu cầu giáo viên dừng tiết dạy để học sinh ra sân dọn vệ sinh. Lý do là khu vực trực nhật buổi sáng của 2 lớp này còn rác và lá cây nên cần quét dọn lại.

Một sự việc khác xảy ra tại lớp 6A1, khi học sinh đang học môn khoa học tự nhiên thì ông Trung vào lớp kiểm tra kế hoạch và thiết bị dạy học. Phát hiện thiếu thiết bị dạy học, ông Trung lớn tiếng quát nạt và yêu cầu giáo viên dừng dạy, lên văn phòng làm việc.

Phụ huynh cho rằng việc ông Trung dừng tiết dạy, bắt học sinh quét sân giữa trưa nắng hay dừng ngang tiết học vì thiếu thiết bị học tập là không thể chấp nhận, ảnh hưởng quyền học tập của các em và có dấu hiệu lạm quyền, vi phạm đạo đức nhà giáo.

Khuôn viên Trường THCS Ân Thạnh, xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Công Sơn).

Ngày 23/10, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, đã chuyển đơn công dân tố cáo ông Phạm Minh Trung đến Chủ tịch UBND xã Vạn Đức để xem xét, xử lý theo quy định.

Ngay khi phóng viên Dân trí đưa tin, hàng trăm độc giả đã để lại bình luận thể hiện sự quan tâm tới vụ việc.

Đáng chú ý, chiếm đa số bình luận là các ý kiến bảo vệ thầy Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Độc giả Nguyễn Quang Hưng viết: “Một chuyện nhỏ và hết sức bình thường, sao phụ huynh lại phải nhảy dựng lên thế? Các cháu dọn vệ sinh không đạt yêu cầu thì buộc phải tạm dừng việc học để hoàn thiện nốt công việc mà các cháu đã làm chưa tốt. Đấy cũng là một cách rèn luyện và giáo dục ý thức và trách nhiệm cho các cháu, và các cháu sẽ được học bù chứ có mất tiết đâu?

Còn dọn vệ sinh lúc trời nắng à? Quá đỗi bình thường. Mong quý phụ huynh đừng thương con một cách cực đoan như vậy, sẽ không tốt cho các cháu”.

Độc giả Xuân Vinh bày tỏ: “Tôi cho rằng việc này nên làm, học văn hóa nhưng cũng phải rèn ý thức kỷ luật. Tôi ủng hộ thầy”.

Độc giả Liên Lý nêu quan điểm: “Tôi đồng tình cách làm của thầy Phó Hiệu trưởng. Trực nhật chưa sạch thì làm lại để các con học cách sống trách nhiệm. Giáo dục là từ việc nhỏ. Sau vẫn học bù chứ có cắt tiết không dạy đâu”.

Độc giả Hoàng Nam Nguyên cho rằng: “Chuyện nhỏ như này phụ huynh cũng can thiệp thì bảo sao các cháu coi thầy cô không ra gì”.

Cùng suy nghĩa, độc giả Anh Phạm viết: “Sao phụ huynh lại làm ầm lên vì chuyện này? Trước khi ăn cơm thì phải quét nhà. Quét nhà chưa sạch thì chưa được ăn cơm. Tôi ủng hộ Phó Hiệu trưởng trong trường hợp này. Phải rèn con trẻ biết kỷ luật. Làm chưa tốt thì làm lại”.

Phụ huynh nên nhìn nhận toàn diện hơn thay vì bắt lỗi?

Nhìn nhận về sự việc, Hiệu trưởng một trường THCS tại Hà Nội, cho rằng không nên đưa ra nhận định đúng hay sai trong trường hợp này, ở cả hai phía thầy giáo và phụ huynh. Tuy nhiên, ông nhận định thầy Phó Hiệu trưởng đã có phản ứng nóng vội trong hai tình huống cụ thể theo những gì phụ huynh phản ánh.

“Thầy đã chọn phản ứng nhanh bằng hành động mang tính trừng phạt, như dừng dạy, đi quét rác lại hay mắng giáo viên chuẩn bị thiếu thiết bị trước mặt học sinh. Trong khi thực tế, thầy có thể có lựa chọn khác tốt hơn.

Song, trước khi thầy có phản ứng như trên thì giáo viên và học sinh đều sai. Học sinh quét rác không sạch là chưa hoàn thành nhiệm vụ. Giáo viên chuẩn bị thiếu thiết bị cũng chưa làm đúng trách nhiệm”, vị hiệu trưởng nói.

Cũng theo ông, ở vị trí quản lý, một thầy Phó Hiệu trưởng có nhiều áp lực, vì thế sẽ không tránh khỏi những lúc thiếu kiềm chế. Vì vậy, sự phán xét từ phía phụ huynh cũng cần nhìn nhận toàn diện hơn, bao dung hơn thay vì tâm lý bắt lỗi, trả đũa.

Ứng xử giữa phụ huynh với thầy cô và nhà trường sẽ là hình mẫu để con trẻ ứng xử với xã hội khi trưởng thành (Ảnh: Công Sơn).

“Ứng xử giữa phụ huynh với thầy cô và nhà trường sẽ là hình mẫu để con trẻ ứng xử với xã hội khi trưởng thành”, ông nhấn mạnh.

Tại toạ đàm “Hành xử không chuẩn mực trong nhà trường: Do ai?” diễn ra mới đây, nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Vương thông tin, ở Nhật có rất nhiều người học sư phạm ra, lấy được giấy phép hành nghề nhưng vĩnh viễn không đi làm giáo viên vì không đủ tự tin khi ứng xử của giáo viên ngày càng bị soi xét khắt khe. Điều này không chỉ diễn ra ở Nhật mà cũng xảy ra ở nhiều quốc gia khác.

Ông Nguyễn Quốc Vương cho rằng chúng ta đang nhìn thấy một thực trạng là cha mẹ học sinh “quyết đấu” với trường học trên không gian mạng.

Ông Vương phân tích nhiều nguyên nhân. Sở dĩ dư luận dễ “bùng phát bức xúc” về một vấn đề nào đó trong trường học là do sự tích tụ của nhiều vấn đề giáo dục bất cập lặp đi lặp lại không được giải quyết như áp lực thi cử; bạo lực học đường, dạy thêm học thêm, giáo viên có hành vi thiếu chuẩn, thể hiện sự cảm tính và quyền lực…

Thời đại trước, trường học được xem là “thánh địa” của riêng thầy và trò. Còn bây giờ trường học đi cùng trách nhiệm giải trình với xã hội. Trình độ của phụ huynh thì ngày nay ngày càng cao. Nhiều phụ huynh có học vấn, kiến thức xã hội có thể vượt cả giáo viên để có thể đưa ra các đánh giá, nhận định về các vấn đề của trường học. Do đó, những mâu thuẫn, va chạm giữa công dân và trường học sẽ gia tăng ở nhiều góc độ.

Nhà giáo dục Nguyễn Quốc Vương nhấn mạnh, bên cạnh việc giáo viên phải chú ý hơn trong hành xử tại trường học thì thực trạng trên đặt ra yêu cầu phải thiết lập cơ chế làm việc an toàn cho giáo viên.

Mỗi nhà trường, giáo viên cũng cần xây dựng các yếu tố dự phòng, rủi ro khi một hành vi thiếu chuẩn của giáo viên dù nhỏ cũng có khả năng kích hoạt cơ chế phẫn nộ của cha mẹ học sinh.