Thông tin mới vụ phó hiệu trưởng cho dừng tiết dạy để học sinh đi… dọn rác

Ngày 23/10, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, đã chuyển đơn công dân tố cáo ông Phạm Minh Trung, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh (xã Vạn Đức) đến Chủ tịch UBND xã này để xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định và báo cáo kết quả về Sở.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Vạn Đức cho biết đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với Ban giám hiệu Trường THCS Ân Thạnh lập tổ xác minh phản ánh của phụ huynh, giáo viên về việc ông Phạm Minh Trung yêu cầu nhiều lớp dừng tiết học giữa chừng để dọn vệ sinh.

Khuôn viên Trường THCS Ân Thạnh, xã Vạn Đức, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Công Sơn).

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Vạn Đức, tại hội nghị cán bộ, viên chức của Trường THCS Ân Thạnh, giáo viên có ý kiến liên quan đến hành vi của ông Trung.

“Các nội dung này sẽ chuyển cho tổ công tác để xác minh, làm rõ thêm. Mức độ vi phạm và hướng xử lý đến đâu sẽ chờ kết quả xác minh từ tổ công tác”, vị này nói thêm.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 13h50 ngày 2/10, khi học sinh lớp 8A3 và 9A1 đang học tiết 1, ông Phạm Minh Trung vào lớp yêu cầu giáo viên dừng tiết dạy để học sinh ra sân dọn vệ sinh.

Lý do ông Trung đưa ra là khu vực trực nhật buổi sáng của 2 lớp này còn rác và lá cây nên cần quét dọn lại. Ông yêu cầu giáo viên 2 lớp sẽ dạy bù vào tiết 5 sáng 6/10, vì cho rằng nhà trường có quyền điều chỉnh lịch dạy khi giáo viên, học sinh chưa đáp ứng điều kiện để lên lớp.

Phụ huynh cũng phản ánh, khi học sinh lớp 6A1 đang học môn khoa học tự nhiên do cô Hoàng Thị Bích Hạnh giảng dạy, ông Phạm Minh Trung vào lớp kiểm tra kế hoạch và thiết bị dạy học. Khi phát hiện thiếu thiết bị dạy học, ông Trung lớn tiếng quát nạt, yêu cầu cô Hạnh dừng tiết học, lên văn phòng làm việc.

Nhiều phụ huynh cho rằng việc ông Trung dừng tiết dạy, bắt học sinh quét sân giữa trưa nắng là không thể chấp nhận, ảnh hưởng quyền học tập của các em và có dấu hiệu lạm quyền, vi phạm đạo đức nhà giáo.

Theo ông Lê Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh, ông Trung yêu cầu học sinh quét dọn sân trường nhằm nhắc nhở thực hiện nghiêm túc kế hoạch trực nhật và nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh trong trường học. Tuy nhiên, việc yêu cầu học sinh quét dọn trong giờ học đã gây bức xúc cho phụ huynh.

Ông Dũng cũng thừa nhận ông Phạm Minh Trung có cách nói hơi to, đôi khi dễ khiến người nghe cảm giác bị quát nạt, dù không có hành vi xúc phạm giáo viên hay học sinh. Nhà trường đã họp, góp ý để ông Trung rút kinh nghiệm, điều chỉnh cách ứng xử nhẹ nhàng hơn.