Ứng phó bão số 11, Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn

Theo đó, để ứng phó với bão số 11, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời điều chỉnh kế hoạch tổ chức dạy học linh hoạt, lựa chọn hình thức phù hợp đồng thời chủ động báo cáo các cấp liên quan để được phối hợp chỉ đạo, xử lý.

"Các nhà trường tuyệt đối không tổ chức hoạt động sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, đặc biệt là nơi có nguy cơ ngập úng, sạt lở; thiết lập kênh thông tin với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh, sinh viên khi tham gia các hoạt động tại địa phương, hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro có thể xảy ra do mưa bão", Sở này yêu cầu.

Học sinh Hà Nội tan trường khi nước ngập rất sâu (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Cũng trong văn bản chiều nay, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 11, thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn để chủ động phòng, tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Các đơn vị căn cứ tình hình thời tiết, thiên tai chủ động rà soát sẵn sàng các kế hoạch, triển khai các phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với điều kiện nhà trường;

Có phương án và kịp thời di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách vở đến nơi an toàn để không hư hại, hỏng hóc, mất mát, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Đối với các đơn vị, cơ sở giáo dục có học sinh bán trú, Sở yêu cầu nhà trường quản lý chặt chẽ học sinh.

"Việc di chuyển của học sinh phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các nhà trường chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực, thực phẩm để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt cho học sinh ở lại trường trong thời gian mưa bão", Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý.

Học sinh Hà Nội lội lụt sau giờ tan học (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Trước đó, trong cơn bão số 10, nhiều ý kiến cho rằng, Sở GD&ĐT Hà Nội phản ứng chậm, không chủ động cho học sinh nghỉ học để phòng tránh lũ.

Một số trường học nhanh chóng ra thông báo cho học sinh ăn ngủ tại trường hoặc nhờ xe quân đội đón học sinh tan lớp. Nhiều gia đình phải nhờ người quen đón con.

Trả lời phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, quyết định nghỉ học diện rộng cần cân nhắc kỹ.

Việc bất ngờ cho học sinh nghỉ học không đơn giản bởi khi nhiều gia đình đang đưa con tới trường hoặc các em đã đến lớp, sẽ khiến phụ huynh bối rối tìm người trông con.