Bảng quy đổi IELTS 2026 của 24 trường đại học, 1 trường chấp nhận IELTS 4.0

Chấp nhận IELTS từ 4.0

Hiện tại, chỉ có hai cơ sở đào tạo quy đổi IELTS từ 4.0 – mức thấp nhất được miễn thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh theo quy định hiện hành.

Hai trường này gồm Trường Đại học Ngoại thương, quy đổi IELTS 4.0 thành 5 điểm, và Học viện Nông nghiệp Việt Nam, quy đổi thành 6 điểm.

Tuy nhiên, Trường Đại học Ngoại thương chỉ chấp nhận thí sinh có IELTS từ 6.5 nộp hồ sơ. Mức này được quy đổi thành 8,5 điểm môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2025 (Ảnh: Bảo Quyên).

Ở mức IELTS 5.0, nhiều trường quy đổi thành 8 điểm môn Tiếng Anh, như Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học CMC hay Trường Đại học Y Dược (Đại học Huế).

Một số trường quy đổi cao hơn thành 8,5 điểm. Nhóm này có Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Lâm nghiệp, Trường Đại học Thăng Long.

Ngược lại, có trường quy đổi thấp hơn, chẳng hạn Học viện Báo chí và Tuyên truyền hoặc Trường Đại học Mở TPHCM chỉ tính 7 điểm, còn Trường Đại học Nha Trang tính 6 điểm.

Ở mức IELTS 6.0, nhiều trường quy đổi thành 9 điểm, như Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học CMC, Trường Đại học Nông lâm (Đại học Huế) hay Trường Đại học Y Dược (Đại học Huế).

Một số trường tính cao hơn, 9,5 điểm, gồm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Thăng Long, Trường Đại học Điện lực, Trường Đại học Lâm nghiệp và 2 trường của Đại học Huế.

Đáng chú ý, Học viện Nông nghiệp Việt Nam quy đổi IELTS 6.0 thành 10 điểm, mức tối đa của thang điểm môn tiếng Anh.

Với mức IELTS 7.0-7.5 đa số các trường quy đổi thành 10 điểm, trừ một số đại học top đầu vốn đề cao năng lực ngoại ngữ của sinh viên như Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội…

Với mức IELTS 8.0, 100% các trường quy đổi thành điểm 10. Đây cũng là mức điểm thể hiện năng lực tiếng Anh xuất sắc của thí sinh.

Bảng quy đổi và điểm cộng với chứng chỉ IELTS năm 2026 (Bảng biểu: Hoàng Hồng).

Mức quy đổi IELTS có sự chênh lệch giữa các trường

Sau khi quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 được ban hành, nhiều cơ sở đào tạo đã công bố phương án quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế sang điểm thi môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển. Trong đó, IELTS là chứng chỉ được thí sinh sử dụng phổ biến nhất.

Áp dụng quy định mới, IELTS bị khống chế mức trần điểm cộng là 1,5 trên thang điểm 30. Đồng thời, yêu cầu xây dựng ít nhất 5 mức quy đổi để bảo đảm tính phân hóa và công bằng khiến một số trường phải điều chỉnh theo hướng giảm điểm quy đổi.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, IELTS 5.0 được quy đổi thành 8 điểm, giảm 0,5 điểm so với năm 2025. Đồng thời, thí sinh cần đạt IELTS 7.0 mới được tính 10 điểm, thay vì 6.5 như trước.

Tuy nhiên, một số trường vẫn chưa có thông tin điều chỉnh. Các trường Thương mại, Nông lâm, Y Dược (Đại học Huế), Học viện Hành chính và Quản trị công vẫn để 4 mức quy đổi. Cá biệt có Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chỉ có 3 mức quy đổi.

Ngược lại, Trường Đại học Ngoại thương và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội sử dụng đến 7 mức quy đổi.