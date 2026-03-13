Hà Nội: Gia đình 2 nữ sinh bạo lực mạng bạn cùng lớp xin thôi học cho con

Sự việc bùng phát từ chiều qua, ngày 12/3, khi một tài khoản ẩn danh đăng tải câu chuyện bạo lực mạng liên quan học sinh Trường THPT Ngô Gia Tự lên mạng xã hội.

Theo nội dung tài khoản này chia sẻ, hai nữ sinh lớp 11 đã sử dụng AI để cắt ghép ảnh và dựng clip TikTok chế giễu ngoại hình của một bạn trong lớp. Đáng chú ý, trong phần bình luận, nhiều học sinh khác cũng hùa theo với những câu từ “trêu ngươi’, xúc phạm. Hành động này được xem là bạo lực học đường.

“Mặc dù clip không có lời mắng chửi nào, không có tác động thân thể, nhưng việc bị chế giễu tập thể và công khai trên mạng sẽ khiến nạn nhân cảm thấy xấu hổ, tổn thương, cô lập”, Hà My, 18 tuổi, một trong những người đầu tiên tiếp cận được nội dung này trên mạng xã hội nhận định.

Một trong những bài đăng liên quan vụ việc được chia sẻ trên Threads (Ảnh chụp màn hình).

Hà My liên hệ sự việc ở Trường THPT Ngô Gia Tự với vụ việc xảy ra tại Nghệ An năm 2023. Theo đó, N.T.Y.N., 17 tuổi, học sinh Trường THPT chuyên Đại học Vinh đã tự tử tại nhà riêng nghi do bị bạo lực học đường. Hà My cho rằng, nếu nhà trường, giáo viên không đánh giá đầy đủ và xem nhẹ bạo lực mạng, hệ quả sẽ khó lường.

Nhiều tin nhắn phản ánh, cảnh báo đã được gửi đến fanpage của Trường THPT Ngô Gia Tự trong chiều 12/3. Điều bất ngờ là nhà trường hồi đáp các tin nhắn ẩn danh này và cam kết sẽ tìm hiểu, xử lý ngay tức khắc. Động thái đó khiến diễn biến của vụ việc được theo dõi sát sao từng giờ bởi người dùng mạng xã hội.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Phạm Khắc Quý - đại diện Trường THPT Ngô Gia Tự - cho biết buổi làm việc giữa nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, học sinh và gia đình các em đã diễn ra vào 7h30 sáng nay.

Theo tường trình, hai nữ sinh P.H.T. và N.K.L. đã quay clip với nội dung chế giễu bạn cùng lớp là N.T.C., sau đó đăng tải lên kênh TikTok của lớp vào ngày 10/3.

Sau khi phát hiện sự việc, giáo viên chủ nhiệm đã liên hệ với phụ huynh và yêu cầu hai học sinh gỡ bài đăng. Tuy nhiên, hai ngày sau đó, các em vẫn tiếp tục đăng tải video mới, sử dụng AI để cắt ghép hình ảnh, làm sai lệch và bôi nhọ N.T.C.

Tại buổi làm việc, P.H.T. và N.K.L. đã thừa nhận hành vi sai trái và nhận lỗi vì những ảnh hưởng gây ra đối với bạn. Nhà trường thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất theo Thông tư 19 của Bộ GD&ĐT, yêu cầu hai học sinh công khai xin lỗi N.T.C và viết bản tự kiểm điểm.

Ông Quý cho biết thêm, nhà trường đã đồng ý cho phụ huynh hai học sinh xin rút hồ sơ thôi học tại trường.

Nhà trường cũng đình chỉ công tác giáo viên chủ nhiệm và phân công giáo viên mới tiếp quản lớp.

Theo ông Quý, giáo viên chủ nhiệm không thiếu trách nhiệm trong vụ việc, nhưng thiếu kinh nghiệm xử lý, khiến hành vi của học sinh không những không được khắc phục mà còn tái diễn sau đó.

Một lý do khách quan khác là sự việc xảy ra vào đúng thời điểm học sinh lớp 11-12 toàn thành phố Hà Nội thi khảo sát, giáo viên phải dành thời gian nhiều hơn cho công tác chuyên môn nên chưa kịp thời giúp học sinh nhận thức vấn đề.

Sáng mai, 14/3, Trường THPT Ngô Gia Tự tổ chức cho hai học sinh vi phạm xin lỗi bạn công khai.

“Trong trường hợp gia đình học sinh N.T.C. không chấp nhận lời xin lỗi, hoặc cảm thấy không thỏa đáng và có yêu cầu, nhà trường sẽ chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan công an xử lý”, ông Phạm Khắc Quý nói.