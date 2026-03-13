Dự kiến xây trường chuyên phục vụ học sinh Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh cũ

Nội dung này được nêu trong dự thảo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được lấy ý kiến.

Theo dự thảo, thành phố định hướng phát triển hệ thống giáo dục theo hướng hiện đại, chuẩn hóa, từng bước tiếp cận các chuẩn mực giáo dục khu vực và quốc tế. Trong đó, khu vực phía Bắc Thủ đô, bao gồm các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh cũ sẽ được quy hoạch phát triển các trường chuyên, trường quốc tế để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trong khu vực này.

Phối cảnh Trường THPT công lập mới tại Đông Anh (Ảnh: Đơn vị thiết kế cung cấp).

Thành phố cũng định hướng phát triển các trường phổ thông chất lượng cao, trường liên cấp và các mô hình trường học tiên tiến, hiện đại tại những khu vực có điều kiện kinh tế phát triển. Trường học sẽ được quy hoạch gắn với các dự án tái thiết đô thị theo mô hình TOD (mô hình phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng) nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận thuận lợi cho người học.

Bên cạnh giáo dục chất lượng cao, Hà Nội đặt mục tiêu bảo đảm mạng lưới trường học cơ bản cho người dân. Theo dự thảo quy hoạch, mỗi xã, phường, khu đô thị mới hoặc đơn vị ở phải có ít nhất 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS công lập. Đồng thời, mỗi khu vực có quy mô dân số 3-5 vạn người sẽ có 1 trường THPT công lập.

Hà Nội cũng sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại một số phường như Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân.

Dự thảo cũng nhấn mạnh việc bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập và chất lượng giáo dục giữa khu vực nội thành và ngoại thành, đồng thời khuyến khích huy động nguồn lực xã hội đầu tư phát triển giáo dục.

Dự thảo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm hiện đang được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và người dân trước khi hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.