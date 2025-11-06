Tỷ phú sở hữu khối tài sản 9.000 tỷ đồng đạt chuẩn giáo sư 2025

Theo danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2025 được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua, PGS.TS Hồ Xuân Năng, Chủ tịch HĐQT Vicostone, đơn vị thuộc Tập đoàn Phenikaa, đạt chuẩn chức danh giáo sư năm 2025.

Ông Hồ Xuân Năng sinh năm 1964, quê ở Ninh Bình (Nam Định cũ).

Ông tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1986 ngành Động cơ đốt trong. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, ông được chuyển tiếp làm nghiên cứu sinh và nhận bằng tiến sĩ vào năm 1992 ngành Cơ khí động lực của Đại học Bách khoa Hà Nội.

PGS.TS Hồ Xuân Năng đạt chuẩn chức danh giáo sư (Ảnh: Đại học Phenikaa).

Ông có bằng đại học tại chức ngoại ngữ tại Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) vào năm 1988; được cấp chứng chỉ bổ túc kiến thức cho nghiên cứu sinh môn tiếng Nga tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

TS Hồ Xuân Năng kết nạp vào Đảng vào năm 1999.

Từ năm 2017 đến nay, ông Hồ Xuân Năng là giảng viên, Chủ tịch Hội đồng trường Phenikaa. Trong giai đoạn này, ông giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa.

Ông Hồ Xuân Năng cũng từng tham gia công tác giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Hàng hải; giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh tại Viện Cơ điện nông nghiệp Việt Nam; hướng dẫn đồ án tốt nghiệp và tham gia Hội đồng chấm tốt nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; làm giảng viên tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông Năng từng trải qua các chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vicostone; Giám đốc Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vicostone.

Ông Hồ Xuân Năng được giới kinh doanh gọi với biệt danh đại gia Năng "Do Thái". Ông nổi tiếng từ năm 2014 với thương vụ thâu tóm đình đám giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa) và Công ty cổ phần Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (tiền thân của Vicostone).

Ông cũng được gọi là "ông trùm" trong ngành đá ốp ở Việt Nam.

Đến cuối năm 2024, ông Hồ Xuân Năng nằm trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với tài sản ước tính gần 9.000 tỷ đồng.