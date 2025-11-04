Công bố danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2025 được thông qua

Danh sách này được xét tại phiên họp lần thứ IV của Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra ngày 2/11.

Xem danh sách ứng viên được thông qua TẠI ĐÂY

Theo danh sách này, ứng viên giáo sư trẻ nhất năm 2025 được thông qua là PGS.TS Trần Quốc Trung (SN 1986), Phó giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 (Ảnh: HĐGSNN).

Hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất nước được thông qua là TS Đỗ Quang Lộc, giảng viên tại khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) và TS Nguyễn Hà Thanh, nghiên cứu viên chính tại Phòng Hóa dược, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Cả hai ứng viên này đều sinh năm 1992.

Theo kết quả họp và xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 tại phiên họp này, hồ sơ của 900/911 ứng viên được thông qua. Trong đó có 71 ứng viên giáo sư và 829 ứng viên phó giáo sư.

Có 11 hồ sơ ứng viên dù được các hội đồng giáo sư, phó giáo sư ngành, liên ngành đề xuất nhưng không được Hội đồng Giáo sư nhà nước thông qua.

Theo quy định, sau thời hạn 15 ngày công bố kết quả, nếu không có đơn thư, phản ánh, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước ký quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư cho các ứng viên.