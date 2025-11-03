Thêm 900 giáo sư, phó giáo sư được công nhận năm 2025

Theo kết quả họp và xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, hồ sơ của 900/911 ứng viên được thông qua. Trong đó có 71 ứng viên giáo sư và 829 ứng viên phó giáo sư.

Có 11 hồ sơ ứng viên dù được các hội đồng giáo sư, phó giáo sư ngành, liên ngành đề xuất nhưng không được Hội đồng Giáo sư nhà nước thông qua.

Phiên họp lần thứ IV của Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029 (Ảnh: HĐGSNN).

Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét ban đầu tại các Hội đồng Giáo sư cơ sở năm nay là 83,88%.

Về quy trình, sau khi tiếp nhận hồ sơ ứng viên từ các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã phối hợp với thường trực các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành kiểm tra, rà soát minh chứng của toàn bộ hồ sơ ứng viên, báo cáo thường trực Hội đồng Giáo sư Nhà nước trước khi trình Hội đồng Giáo sư nhà nước xét và công nhận.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã thảo luận công khai từng hồ sơ ứng viên, bầu ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu đối với danh sách ứng viên đủ điều kiện được xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Theo Quyết định 37/2018 của Thủ tướng Chính phủ, tiêu chuẩn chung của chức danh giáo sư, phó giáo sư gồm:

Không vi phạm đạo đức nhà giáo, không đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc thi hành án hình sự; trung thực, khách quan trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn khác; có thời gian làm nhiệm vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên theo quy định;

Hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện đủ số giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của Bộ GD&ĐT, trong đó có ít nhất 1/2 số giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp. Đối với giảng viên thỉnh giảng phải thực hiện ít nhất 50% định mức giờ chuẩn giảng dạy quy định;

Sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ phục vụ cho công tác chuyên môn và có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh; có đủ số điểm công trình khoa học quy đổi tối thiểu theo quy định chức danh.