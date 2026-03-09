Nữ giáo viên một tay và ám ảnh tai nạn giữa rừng sâu

Biến cố kinh hoàng giữa rừng sâu

Giữa cơn mưa chiều nặng hạt ở vùng núi Gia Lai, chúng tôi tìm đến Trường Tiểu học và THCS Đăk Hlơ (xã Kông Bơ La) để gặp cô giáo Trần Thị Bá Tiền (SN 1984), giáo viên âm nhạc. Từ lớp học nhỏ, giọng hát trong trẻo cùng tiếng cười rộn ràng của cô trò nơi vùng khó vang vọng, xua tan đi cái lạnh của núi rừng.

Trước bảng đen, cô Tiền nhẹ nhàng gõ nhịp, hướng dẫn học trò từng câu hát. Ít ai biết rằng, nữ giáo viên đang đứng trước lớp hôm nay từng trải qua một tai nạn kinh hoàng giữa rừng sâu, khiến cô mất đi cánh tay trái. Sau biến cố ấy, cô còn phải đối diện với nỗi đau mất mẹ. Nhưng vượt lên tất cả, cô vẫn đứng vững trên bục giảng, thắp sáng ước mơ cho những học trò vùng cao.

Sau tai nạn giao thông khiến mất đi một cánh tay, cô Tiền vẫn nỗ lực trở lại bục giảng (Ảnh: Chí Anh).

Cô Tiền trải lòng, năm 2014, sau khi tốt nghiệp, vì khó xin việc gần nhà, cô đã xin dạy môn Âm nhạc tại một trường Tiểu học thuộc xã Hà Đông, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai cũ (nay là xã Đăk Smei, Gia Lai), cách nhà gần 150km. Thời điểm đó, cô mới sinh con thứ 2 được 9 tháng, trong khi cháu lớn mới học lớp 1.

Việc dạy xa nhà làm cô đắn đo có nên tiếp tục theo đuổi nghề giáo. Hiểu nỗi lòng của vợ, chồng cô Tiền đã động viên và hứa chăm sóc các con để vợ yên tâm. Từ đó, khoảng 3h thứ 2 hàng tuần, bất chấp nắng mưa, nữ giáo viên lại lặng lẽ vượt quãng đường gần 150km vào vùng sâu để dạy học. Đến chiều thứ 6, chị lại khăn gói về nhà.

Rạng sáng 9/9/2019, như thường lệ, chồng con đang ngủ, cô Tiền lại lên đường. Khi đến đoạn đường rừng thuộc xã Hà Đông, xe máy của cô va chạm với một ô tô tải. Cú va chạm mạnh khiến cô ngã xuống đường, cánh tay trái bị bánh xe cán qua, dập nát.

Con đường rừng vắng vẻ, không có sóng điện thoại. Trong đau đớn tột cùng, cô Tiền cùng tài xế chỉ biết kêu cứu giữa rừng sâu. Máu chảy không ngừng, cánh tay dập nát khiến cô dần kiệt sức. Nằm bên đường suốt 1 giờ, cô nghĩ có lẽ mình sẽ không còn cơ hội trở về gặp chồng con.

Lúc này, chiếc ô tô của lãnh đạo xã Hà Đông đi ngang qua phát hiện sự việc và nhanh chóng đưa cô đến Bệnh viện Quân Y 211 cấp cứu. Khi tỉnh lại, cô Tiền bàng hoàng nhận ra cánh tay trái của mình đã không còn.

Nghe tin cô giáo gặp nạn, nhiều học sinh người Ba Na trong trường đã góp mỗi em 1.000 đồng, bỏ vào túi ni lông nhờ thầy hiệu trưởng mang đến bệnh viện thăm cô. Túi tiền lẻ chưa đầy 700.000 đồng của học sinh vùng cao khiến nữ giáo viên nghẹn ngào.

Dù mất đi một cánh tay nhưng cô giáo Trần Thị Bá Tiền vẫn nỗ lực trong hoạt động dạy học và phong trào của nhà trường (Ảnh: Phạm Hoàng).

"Mất đi một cánh tay, tôi tự hỏi sau này mình còn làm được gì và liệu có thể đứng trên bục giảng để dạy học nữa không", cô Tiền nhớ lại.

Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Khi biết tin con gái gặp tai nạn, mẹ của cô Tiền vì quá đau xót nên bệnh cũ tái phát rồi đột quỵ qua đời. Nỗi đau mất tay chưa nguôi, cô lại phải đối diện với mất mát lớn lao khi người mẹ thân yêu ra đi. Cú sốc tinh thần khiến sức khỏe cô Tiền sa sút nghiêm trọng.

Trước hoàn cảnh khó khăn của nữ giáo viên, lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm hỏi, động viên và chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo điều kiện chuyển công tác cho cô về gần nhà. Sau đó, cô được điều chuyển về giảng dạy tại Trường Tiểu học và THCS Đăk Hlơ.

Học lại từ đầu bằng một tay

Tháng 10/2019, cô Tiền chính thức được nhận về dạy âm nhạc tại Trường Tiểu học và THCS Đăk Hlơ, cách nhà chưa đầy 1km.

Những ngày đầu trở lại lớp học là quãng thời gian đầy thử thách với cô Tiền. Từ những việc tưởng chừng rất đơn giản như cầm phấn viết bảng, lật trang giáo án hay mở tập nhạc cho học sinh giờ đây đều trở nên khó khăn.

Cô Tiền cho biết với một giáo viên dạy âm nhạc, việc mất đi một cánh tay khiến nhiều hoạt động quen thuộc gần như phải học lại từ đầu. Khi dạy hát, cô không thể vừa đánh nhịp và hướng dẫn động tác như trước. Nhiều lúc đang say sưa giảng bài, cánh tay còn lại mỏi nhừ khiến cô phải dừng lại vài phút để lấy lại sức.

Viết bảng cũng trở thành một thử thách. Chỉ sau vài dòng phấn, cánh tay phải đã bắt đầu run lên vì phải làm việc liên tục. Những nét chữ vốn quen thuộc bỗng trở nên chậm chạp, ngắt quãng.

Những học sinh vùng khó đã tiếp thêm động lực để cô Trần Thị Bá Tiền bám trụ với công việc giáo viên âm nhạc (Ảnh: Chí Anh).

Vượt qua những khó khăn, mỗi tối, nữ giáo viên lại lặng lẽ tập viết bảng, tập lại cách đánh nhịp chỉ bằng một tay. Những động tác tưởng chừng đơn giản ấy phải lặp đi lặp lại hàng trăm lần để trở thành thói quen mới. Từng ngày trôi qua, cô dần học cách thích nghi với cơ thể không còn lành lặn của mình. Và rồi, bằng sự kiên trì, cô vẫn đứng vững trên bục giảng.

Giờ đây cô không còn nghĩ nhiều về việc mình mất một cánh tay. Điều cô quan tâm nhất là mỗi ngày đến lớp, học sinh vẫn cảm thấy vui vẻ khi học tập. Dù sức khỏe không còn như trước, cô vẫn đều đặn đứng lớp mỗi ngày.

Với những nỗ lực bền bỉ ấy, cô Tiền đã được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh vì những đóng góp cho giáo dục vùng cao, đồng thời đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở từ năm 2023.

Thầy Đỗ Đức Nhiều, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đăk Hlơ, cho biết cô Tiền là tấm gương tiêu biểu về ý chí và nghị lực vượt khó. Dù mang khiếm khuyết trên cơ thể, cô vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và hết lòng với học sinh. Với nhà trường, cô Tiền không chỉ là giáo viên mà còn là nguồn cảm hứng cho cả thầy và trò.

Theo thầy Nhiều, những năm qua, cô Tiền liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi. Trong các phong trào của trường và địa phương, cô cũng luôn nhiệt tình hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Những nỗ lực của cô Tiền trở thành tấm gương để học sinh noi theo trong quá trình học tập và trưởng thành sau này.