Anh ngừng cấp visa du học và lao động tay nghề với công dân từ 4 quốc gia

Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood từ chối cấp thị thực du học từ bốn quốc gia (Ảnh: Abdullah Bailey/Avalon.red/IMAGO).

Theo Bộ Nội vụ Anh, động thái này nhằm đối phó với tình trạng ngày càng nhiều người sử dụng các loại thị thực này như một công cụ để nhập cảnh hợp pháp, sau đó mới nộp đơn xin tị nạn.

Thống kê cho thấy kể từ năm 2021, có gần 135.000 người đã vào Anh thông qua các loại visa chính thức trước khi tìm cách xin ở lại dưới diện tị nạn.

Số liệu báo cáo phản ánh mức độ nghiêm trọng của vấn đề khi số lượng đơn xin tị nạn từ sinh viên của 4 quốc gia trên đã tăng hơn 470% trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025.

Dù các nỗ lực trước đó đã giúp giảm 20% số đơn xin tị nạn từ sinh viên trong năm 2025, nhưng nhóm đối tượng này vẫn chiếm tới 13% tổng số hồ sơ trong hệ thống, buộc cơ quan chức năng phải áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn.

Bộ trưởng Nội vụ Shabana Mahmood khẳng định đây là một quyết định chưa từng có tiền lệ, nhằm bảo vệ hệ thống nhập cư khỏi những hành vi lợi dụng lòng hào phóng của quốc gia.

Không chỉ dừng lại ở việc hạn chế thị thực, Anh đang tiến hành một cuộc cải cách sâu rộng đối với quy chế tị nạn để siết chặt kiểm soát.

Thay đổi đáng chú ý nhất là việc rút ngắn thời gian xem xét định kỳ quy chế tị nạn đối với người lớn và trẻ em đi kèm xuống còn 30 tháng một lần, thay vì giữ nguyên trong 5 năm và cho phép nộp đơn định cư vô thời hạn như trước đây.

Theo quy định mới, những người tị nạn đến từ các quốc gia được đánh giá là an toàn sẽ bị yêu cầu phải trở về quê hương. Riêng trẻ em không có người đi kèm vẫn sẽ được hưởng chế độ tạm trú 5 năm trong khi chính sách dài hạn cho nhóm này tiếp tục được xem xét.

Sự thay đổi mang tính hệ thống này được mô phỏng trực tiếp từ mô hình của Đan Mạch, vốn nổi tiếng là một trong những hệ thống nhập cư nghiêm ngặt nhất châu Âu với quy định xem xét lại tình trạng tị nạn hai năm một lần.

Nguyễn Hữu Đạt