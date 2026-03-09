Chàng trai Việt sở hữu thẻ sinh viên của 4 trường đại học tại 4 quốc gia

Nguyễn Mạnh Trường từng tốt nghiệp thủ khoa ngành Thương mại điện tử và á khoa toàn trường của Đại học Kinh tế Quốc dân. Anh hiện theo học thạc sĩ ngành Khoa học dữ liệu tại Đại học Pisa, Ý, bằng học bổng toàn phần. Học bổng này chỉ dành cho ứng viên đỗ thủ khoa đầu vào.

Trong quá trình học tập tại Ý, Trường còn tham gia nhiều chương trình trao đổi quốc tế khác. Câu chuyện về 4 chiếc thẻ sinh viên của Trường là một hành trình không ngừng nỗ lực và khám phá bản thân.

Nguyễn Mạnh Trường đang học thạc sĩ ngành Khoa học dữ liệu tại Đại học Pisa, Ý (Ảnh: NVCC).

Sinh ra và lớn lên tại Thanh Hoá, cấp 1, 2 chỉ học trường làng, Trường đỗ vào lớp chuyên Toán của Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Ở tuổi 15, Trường xa nhà. Môi trường mới với phần lớn là những học sinh xuất sắc khiến Trường bị “ngợp”. Cộng thêm việc không có người nhắc nhở, kèm cặp, Trường bị đuối và nản, không chuyên tâm học hành.

Biến cố lớn xảy ra vào năm Trường học lớp 12, mẹ anh qua đời vì bệnh tim. Trước đó, hai anh trai đầu cũng lần lượt gặp đại nạn. Một anh mất năm 1999, một anh bị tai nạn và liệt toàn thân từ năm 2002. Những nỗi buồn chồng chất trong gia đình. Sau sự ra đi của mẹ, Trường tìm kiếm sự an ủi trong sách vở, cuối cùng đỗ vào Đại học Kinh tế Quốc dân.

Để có tiền trang trải chi phí học tập, sinh hoạt đắt đỏ tại Hà Nội, Trường vừa đi làm thêm vừa cố gắng duy trì kết quả học tập cao nhằm có cơ hội nhận học bổng. Từ năm thứ hai, anh bắt đầu nhận được nhiều học bổng học tập khác nhau, trung bình khoảng 100 triệu đồng mỗi năm.

Nguyễn Mạnh Trường (bìa phải) từng tốt nghiệp thủ khoa ngành Thương mại điện tử, Đại học Kinh tế Quốc dân (Ảnh: NVCC).

Nhờ duy trì thành tích ổn định với kết quả thủ khoa đầu ra của ngành Thương mại điện tử, Trường được vinh danh cùng 96 thủ khoa toàn quốc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám năm 2023.

Tuy nhiên, phải sau một năm đi làm, Trường mới quyết tâm theo đuổi con đường học thuật bằng việc xin học bổng quốc tế.

Với chiến lược làm hồ sơ thông minh, Trường trúng tuyển hàng loạt học bổng thạc sĩ, trong số này có học bổng toàn phần tại Đại học Kinh doanh Budapest - Hungary, học bổng của trường Đại học Grenoble Alpes - Pháp , học bổng toàn phần Đại học Granada - Tây Ban Nha (một trong những học bổng có giá trị tài chính lớn tại châu Âu, với tỷ lệ cạnh tranh khoảng 1,7%).

Bài đăng về 4 chiếc thẻ sinh viên của Nguyễn Mạnh Trường thu hút sự quan tâm của người dùng mạng xã hội (Ảnh: NVCC).

Cựu sinh viên Kinh tế Quốc dân cũng vượt qua khoảng 2.500 ứng viên để trở thành thủ khoa đầu vào thạc sĩ chuyên ngành Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh tại Đại học Pisa, Ý, nhờ đó nhận học bổng toàn phần của trường.

Giữa rất nhiều cơ hội, Trường quyết định chọn sang Ý.

Đặt chân tới nước Ý, Trường tiếp tục mở rộng trải nghiệm quốc tế của mình. Anh tham gia kỳ thực tập kéo dài 3 tháng tại Đại học Quốc lập Trung Chính Đài Loan (Trung Quốc), học chuyên sâu về thị giác máy tính.

Mới đây nhất, anh sang Áo theo chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Graz và Đại học Công nghệ Graz.

Trường giành nhiều học bổng du học bậc thạc sĩ, nhưng quyết định chọn đến Đại học Pisa, nơi anh đỗ thủ khoa đầu vào (Ảnh: NVCC).

Trải nghiệm học tập tại nhiều quốc gia, Trường nhận định giáo dục châu Âu có yêu cầu khắt khe hơn và học nặng hơn so với môi trường học tập ở Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam. Để hoàn thành một môn học, sinh viên ở châu Âu thường phải thực hiện nhiều bài tập, dự án với nhiều hình thức đánh giá khác nhau.

Cường độ học tập và áp lực học tập cao khiến người học nhận được nhiều giá trị lâu dài, đặc biệt là kinh nghiệm thực tế để bổ sung vào hồ sơ cá nhân sau này, theo Trường.

Việc liên tục thay đổi môi trường học tập và sinh sống vừa thú vị vừa là thử thách với Trường. Một trong những khó khăn mà anh gặp phải là rào cản ngôn ngữ.

Trường từng lạc ở ga tàu khi không thể hỏi được đường đi từ những người dân Ý trong khi chiếc điện thoại mất kết nối 4G. Nhiều quốc gia châu Âu không dùng tiếng Anh như ngôn ngữ phổ biến nên việc thích nghi với môi trường mới thường cần một khoảng thời gian làm quen.

Hiện tại, bên cạnh việc học tập, Trường tham gia hỗ trợ các sinh viên có ý định xin học bổng và làm nghiên cứu khoa học.

Chương trình hỗ trợ xin học bổng mà anh thực hiện cùng một người bạn hoàn toàn miễn phí, chủ yếu nhằm chia sẻ kinh nghiệm và giúp các sinh viên chuẩn bị hồ sơ.

Trong tương lai, Trường dự định tiếp tục học lên tiến sĩ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.