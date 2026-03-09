Nam sinh viên bất ngờ bật khóc khi rời nhà lên thành phố học sau Tết

“Từ khi mình soạn đồ để chuẩn bị lên lại thành phố đã thấy buồn rồi, vì mình chưa muốn đi. Mình cứ giả vờ đi lấy cái này, cái kia để kéo dài thời gian”, đây là lời chia sẻ của Đoàn Nhân Hải, sinh viên năm 4 ngành Y đa khoa, Trường Đại học Võ Trường Toản, nhân vật chính trong đoạn video.

Khoảnh khắc cả gia đình ôm nhau khi nam sinh rời quê đi học lại sau Tết (Clip: NVCC).

Trong video, nam sinh bất ngờ bật khóc khi nhìn mẹ, sau đó cả cha và mẹ cùng tiến đến ôm con trai. Hình ảnh cả gia đình ôm nhau trong im lặng nhưng đầy yêu thương khiến nhiều người xúc động.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nam sinh Đoàn Nhân Hải cho biết đoạn video được quay vào khoảng mùng 10 tháng Giêng, khi cậu sinh viên chuẩn bị rời nhà để quay lại Cần Thơ học tập sau kỳ nghỉ Tết.

Hải kể khi vừa soạn đồ xong và bước xuống nhìn thấy mẹ, cảm xúc của bạn bất ngờ dâng trào.

“Mình nhìn mặt mẹ là muốn khóc nên tiếp tục quay lại phòng giả bộ lấy đồ. Lúc quay ra thì mẹ thấy mắt mình đỏ nên hỏi rằng khóc hả con”, Hải xúc động nhớ lại.

Câu hỏi giản dị của mẹ khiến nam sinh không kìm được cảm xúc. Hải ôm mẹ bật khóc, cha của nam sinh cũng bước lại gần.

“Bình thường cha mình ít khi thể hiện tình cảm nhưng hôm đó mình thấy cha sắp khóc nhưng cố kiềm lại, chính khoảnh khắc đó khiến mình càng xúc động”, Hải kể.

Nam sinh cho biết cha mẹ không thường thể hiện tình cảm bằng lời nói hay những cái ôm. Sự quan tâm của họ là những điều giản dị như hỏi han chuyện ăn uống, chuẩn bị đồ đạc cho con mỗi lần trở lại thành phố, nên khoảnh khắc hôm đó trở thành kỷ niệm đặc biệt mà bạn nhớ nhất.

Sau khi rời nhà, Hải mất khoảng 3 giờ đồng hồ để di chuyển lên Cần Thơ. Trong suốt quãng đường, nam sinh cho biết mình vẫn chưa hết xúc động.

“Thời gian lên lại Cần Thơ khoảng 3 giờ, nhưng mình đã khóc hết một nửa thời gian trên xe rồi”, Hải nói.

Gia đình Hải làm nông, nuôi tôm ở quê. Công việc của cha mẹ bắt đầu từ khoảng 2-3h và kéo dài đến 9h. Tuy nhiên, hôm tiễn con lên thành phố học lại, cha mẹ Hải đã ở nhà thay vì đi làm sớm như thường ngày.

Đối với Hải, gia đình chính là động lực lớn nhất để bạn nỗ lực học tập. Có những đêm về quê, khoảng 1-2h, khi đang nằm trong phòng, Hải nghe thấy cha mẹ thức dậy đi làm. Những khoảnh khắc đó khiến bạn càng thấu hiểu sự vất vả của cha mẹ và tự nhắc bản thân phải cố gắng.

Từ câu chuyện của mình, Hải cũng nhắn nhủ các bạn sinh viên đang học xa nhà nên dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến cha mẹ.

“Khi đi học xa, nhiều lúc mình không biết cha mẹ ở nhà vất vả thế nào. Nếu có thể thì hãy gọi điện cho cha mẹ thường xuyên hoặc tranh thủ về thăm nhà, vì lúc nào cha mẹ cũng mong con”, Hải chia sẻ.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút nhiều bình luận tích cực. Nhiều người cho biết họ nhìn thấy chính mình trong khoảnh khắc chia tay gia đình sau mỗi kỳ nghỉ ngắn ngủi.

Như Ý