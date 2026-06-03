Từ tháng 6, việc thành lập và hoạt động của nhiều loại trường học thay đổi

Theo Quyết định 1425/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục tiểu học, giáo dục trung học và các cơ sở giáo dục khác được thay thế hoặc bãi bỏ nhằm thực hiện chủ trương cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Điểm thay đổi lớn nhất là các thủ tục liên quan đến thành lập, cho phép hoạt động giáo dục, sáp nhập, chia tách hoặc giải thể trường THPT chuyên; trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao; trường dành cho người khuyết tật... không còn được thực hiện theo các quy trình riêng như trước.

Thí sinh thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2026 (Ảnh: Hải Long).

Thay vào đó, các loại hình trường này sẽ thực hiện theo thủ tục chung áp dụng đối với trường THPT hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học. Việc hợp nhất giúp giảm số lượng hồ sơ, đầu mối xử lý và tránh tình trạng cùng một nội dung nhưng phải thực hiện theo nhiều quy trình khác nhau.

Bên cạnh việc thay thế nhiều thủ tục, Bộ GD&ĐT cũng bãi bỏ 3 thủ tục hành chính gồm: cho phép trường THPT chuyên hoạt động trở lại, cho phép trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao hoạt động giáo dục trở lại và cho phép trường dành cho người khuyết tật hoạt động giáo dục trở lại.

Quy định mới chủ yếu tác động đến công tác quản lý nhà nước, giúp các cơ sở giáo dục thuận lợi hơn trong quá trình thành lập, tổ chức và hoạt động.

Đối với phụ huynh và học sinh, những thay đổi này không làm thay đổi quyền học tập hay tuyển sinh.