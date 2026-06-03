Học sinh ước được tặng 1 chỉ vàng, cô giáo hành động gây bất ngờ

Những ngày gần đây, bài đăng ghi lại cảnh học sinh nhận quà cuối năm của cô giáo Huỳnh Ngọc Linh, giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng), thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Trong những bức ảnh được chia sẻ, từng em học sinh lần lượt nhận món quà gắn với điều ước mình đã viết từ đầu năm học. Có em mong được tặng gấu bông, có em muốn có giấy khen, được đi uống trà sữa... Mỗi điều ước đều được cô giáo cẩn thận ghi nhớ suốt cả năm học.

Điều ước của nữ sinh khiến dân mạng thích thú (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Điều khiến nhiều người thích thú nhất là tờ giấy của một học sinh với dòng chữ: "Con ước được tặng 1 chỉ vàng".

Không để học trò thất vọng, cô Linh chuẩn bị một sợi dây chuyền vàng mô hình làm quà. Món quà hài hước khiến cả lớp bật cười thích thú, còn nữ sinh cũng vui vẻ đón nhận ước mơ thành hiện thực theo cách không ai ngờ tới.

Bên cạnh những mong muốn hồn nhiên của trẻ nhỏ, có những điều ước khiến nữ giáo viên không khỏi xúc động.

Học sinh ước cô giáo được khỏe mạnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Có em không ước quà cho bản thân mà chỉ mong cô luôn dồi dào sức khỏe", cô Linh kể.

Theo nữ giáo viên, hoạt động này xuất phát từ ý tưởng của riêng mình. Đầu năm học, cô Linh cho học sinh được viết những điều mà mình mong muốn. Các em không biết rằng cô giáo sẽ giữ lại những mảnh giấy ấy và âm thầm chuẩn bị quà để tạo bất ngờ vào cuối năm.

Với cô Linh, những món quà không nằm ở giá trị vật chất mà là cách để học sinh cảm nhận được niềm vui khi được quan tâm, yêu thương.

Cô Linh cố gắng hiện thực hóa mong muốn của học sinh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi từng dạy các con rằng khi mình làm cho người khác hạnh phúc thì bản thân mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Mỗi năm chủ nhiệm một lớp khác nhau, tôi lại muốn gửi đến các con một bài học nào đó về tình yêu thương", cô chia sẻ.

Gắn bó với học sinh vùng đặc biệt khó khăn gần 3 năm qua, cô Linh bộc bạch điều khiến cô nhớ nhất là những kỷ niệm đời thường với học trò.

Có lần, một học sinh nghỉ học liên tiếp 2 ngày. Gia đình em không có điện thoại nên cô giáo không thể liên lạc. Lo lắng cho học trò, cô tìm đến tận nhà.

"Khi đến nơi, tôi thấy em vẫn đang sốt, chưa ăn uống. Em bị quai bị, ở nhà chỉ có hai anh em với nhau vì bố mẹ đi làm xa. Thấy cô tới, con ríu rít nói cảm ơn cô. Lúc đó, tôi thấy thương con lắm", cô kể.

Sau đó, nữ giáo viên mua thuốc, mua đồ ăn cho học sinh và vận động cả lớp hỗ trợ bạn.

Cô Linh cho hay những hoàn cảnh tương tự không hiếm gặp ở nơi cô công tác. Chính vì thế, ngoài giờ lên lớp, cô thường dành thêm thời gian phụ đạo miễn phí cho học sinh vào cuối tuần.

Cô Linh chụp ảnh cùng học sinh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Chưa có gia đình riêng nên cuối tuần tôi thường tranh thủ dạy thêm cho các con, khi thì mang ít đồ dùng học tập, khi thì chút quà bánh từ nhà lên lớp", cô nói.

Bài đăng về lọ điều ước của cô Linh nhận được nhiều lời khen bởi sự gần gũi và sáng tạo. Nhưng với cô giáo trẻ, điều khiến cô vui nhất là nhìn thấy học trò háo hức, hạnh phúc khi nhận được món quà nhỏ dành riêng cho mình.

"Tôi chỉ đăng những khoảnh khắc thường ngày của lớp học. Nếu câu chuyện ấy có thể lan tỏa được điều gì tích cực thì tôi rất vui", cô Linh chia sẻ.