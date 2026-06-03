Cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026" tiếp tục nhận bài đến 15/6

Lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng

Theo Ban Tổ chức, sau lễ phát động, dù đang kỳ nghỉ hè vẫn có rất nhiều bài viết được gửi về, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ cũng như sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng đối với cuộc thi tìm hiểu kiến thức và chia sẻ về dấu mốc 50 năm Quốc hội khóa VI ban hành Nghị quyết đổi tên Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều tác phẩm được gửi tới chỉ sau vài giờ lễ phát động, với đa dạng hình thức thể hiện như bài viết, ảnh, video, infographic. Không chỉ là những bài dự thi mang tính ghi nhận, nhiều tác phẩm còn chứa đựng góc nhìn cá nhân giàu cảm xúc và sự sáng tạo của người tham gia.

Đáng chú ý, nhiều bài dự thi đến từ học sinh tiểu học, THCS, gây ấn tượng bằng những câu chuyện dung dị nhưng giàu cảm xúc về trường, lớp, thầy cô, những góc phố thân quen, dòng sông Sài Gòn, mái trường, ký ức gia đình hay những câu chuyện được kể lại từ cha mẹ, ông bà về thành phố trong những ngày đầu sau khi đất nước thống nhất.

Thống kê sơ bộ cho thấy bảng E (dành cho giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và thí sinh tự do) hiện đang có số lượng bài dự thi cao nhất với 1.407 tác phẩm, chiếm khoảng 35,2% tổng số bài dự thi.

Xếp ngay sau là bảng B (dành cho học sinh THCS) với 34,5%, tương ứng 1.378 bài. Bảng C (dành cho học sinh và học viên THPT) ghi nhận 962 bài, chiếm khoảng 24,1%.

Trong khi đó, bảng A (dành cho học sinh tiểu học) có 174 bài, chiếm khoảng 4,4%, còn bảng D (dành cho học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học) hiện ghi nhận 75 bài, tương ứng 1,9%.

Thống kê sơ bộ số bài dự thi "50 năm Thành phố trong tôi" theo từng bảng (Nguồn: BTC).

Các bài dự thi đang được Ban Tổ chức chấm sơ khảo liên tục và cập nhật trên trang cuộc thi TẠI ĐÂY để độc giả theo dõi, đọc và lan tỏa những câu chuyện về Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp nhận bài dự thi đến hết ngày 15/6

Cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026” được Báo Dân trí phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức, hướng tới kỷ niệm 50 năm Quốc hội khóa VI ban hành Nghị quyết đổi tên Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Cuộc thi dành cho học sinh, học viên, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục cùng những cá nhân yêu mến TPHCM.

Người tham gia có thể dự thi bằng nhiều hình thức như bài viết, ảnh, infographic hoặc video với chủ đề xoay quanh lịch sử, con người, văn hóa, sự đổi thay và khát vọng phát triển của thành phố sau nửa thế kỷ mang tên Bác.

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức tiếp nhận bài dự thi đến hết ngày 15/6. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày Quốc hội đổi tên Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi dự kiến lên tới 572 triệu đồng với 105 giải cá nhân, nhóm và 10 giải tập thể.