Cá với học sinh, thầy giáo 2K đi thi tốt nghiệp THPT, giành luôn 29,5 điểm

Thi cùng học sinh, thầy giành luôn “thủ khoa” lớp

Câu chuyện đặc biệt này xảy ra với thầy Trần Hữu Phước (SN 2000), giáo viên môn hóa của Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Bình Dương.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nam giáo viên trẻ đăng ký dự thi với tư cách thí sinh tự do và bất ngờ đạt 29,5 điểm ở 3 môn. Trong đó, thầy giành điểm 10 tuyệt đối ở môn hóa và sinh, môn toán đạt 9,5 điểm.

Với con số này, thầy Phước trở thành người có điểm cao nhất lớp 12B1 - lớp do chính mình chủ nhiệm.

"Cá" với học trò, thầy Phước (người đeo băng đô đỏ) đi thi tốt nghiệp THPT rồi bất ngờ trở thành người có điểm cao nhất lớp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, thầy Phước cho biết, năm 2022, sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm Hóa, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, đã đầu quân về Trường Nguyễn Khuyến.

Trong 3 năm qua, thầy được giao chủ nhiệm lớp 12B1 - lớp “trọng điểm” khối B (toán, hóa, sinh) của trường. Vì vậy, bên cạnh môn hóa, sinh thì thầy cùng một giáo viên khác phụ trách luôn môn toán của lớp.

Ba năm chủ nhiệm, chứng kiến nhiều học sinh lần lượt đậu vào các trường y, dược hàng đầu, thầy Phước cũng nhen nhóm mong muốn được thử sức một lần.

“Từ đầu năm 2026, vừa để thỏa ước mơ của bản thân vừa tạo động lực cho học sinh, tôi quyết định, ngoài giờ dạy sẽ cùng các em học bài, ôn tập, làm đề. Thấy thầy học cùng nên học sinh cá cược với tôi xem đi thi ai sẽ được điểm cao hơn. Việc cá cược này chỉ nhằm khích lệ, cạnh tranh nhau để có thêm động lực cho học trò”, thầy giáo 2K chia sẻ.

Theo thầy, việc cùng học sinh học tập khiến bản thân có cảm giác như được trở về thời học sinh. Trong khi đó, mỗi khi thấy giáo viên ngồi làm đề, học sinh cũng “nóng ruột” và lao vào làm cùng. “Không khí lớp học vì vậy lúc nào cũng sôi nổi”, thầy Phước nói.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, "thí sinh tự do" Trần Hữu Phước đăng ký thi 3 môn toán, hóa, sinh.

Nam giáo viên trẻ kể, đề thi “vừa sức”. Sau khi cùng trò ngồi dò đề, chấm thử, thầy dự đoán mình đạt trên 29 điểm.

“Dự đoán là vậy, nhưng lúc công bố điểm cả thầy và trò không khỏi bất ngờ khi đạt điểm số cao nhất lớp”, thầy Phước hài hước kể.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 của thầy Trần Hữu Phước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thế nhưng “hổ phụ sinh hổ tử”, dù không vượt qua giáo viên của mình nhưng học sinh lớp 12B1 cũng mang về kết quả vô cùng ấn tượng.

Mức điểm trung bình tổ hợp B00 (toán, hóa, sinh) của lớp đạt tới 27,49 điểm; 10/46 học sinh của lớp đạt từ 29 trở lên và có tới 19 em đạt từ 28 trở lên, nhiều em đạt điểm tuyệt đối ở một số môn…

Cũng theo thống kê của thầy Phước thì có tới 41/46 học sinh của lớp đậu vào ngành Y khoa của các trường đại học y dược hàng đầu khu vực phía Nam; 3 em đậu vào ngành Răng Hàm Mặt; 1 em đậu vào Y học cổ truyền, 1 em còn lại theo học ngành Ngôn ngữ Anh.

Đặc biệt, trong số học sinh theo học ngành y, thì có tới 25 em đậu vào Trường Đại học Y dược TPHCM. Những em còn lại cũng đậu vào các trường top đầu, như: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TPHCM), Học viện Quân y, Đại học Y dược Cần Thơ.

9 năm liền dẫn đầu toàn khối, thủ khoa đầu ra đại học

Không chỉ có thành tích nổi bật khi đứng lớp, thầy Trần Hữu Phước cũng từng có thành tích học tập ấn tượng.

Sinh ra và lớn lên tại TPHCM, thầy là cựu học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân. Trong 9 năm liên tiếp, từ thời THCS, kết quả học tập của nam sinh này luôn dẫn đầu toàn khối.

Năm 2018, Phước là Á khoa khi trúng tuyển ngành Sư phạm Hóa của Trường Đại học Sư phạm TPHCM với 28 điểm.

Đến năm 2022, Phước tốt nghiệp và được vinh danh là thủ khoa đầu ra ngành Sư phạm Hóa.

Thầy Phước từng là thủ khoa đầu ra ngành Sư phạm hóa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngay sau khi tốt nghiệp, Phước được tuyển dụng vào Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến - Bình Dương.

Ông Phạm Đức Cường, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết dù còn trẻ nhưng thầy Phước có kiến thức vững vàng nên được phân công quản nhiệm lớp “trọng điểm” 12B1.

“Là giáo viên chuyên môn hóa nhưng hầu như các tiết học môn khác Phước đều ngồi nghe giáo viên bộ môn dạy như một học sinh. Vì vậy, môn nào Phước cũng học và rất giỏi”, ông Cường chia sẻ.

Theo Phó Hiệu trưởng nhà trường, nam giáo viên còn trẻ nên gần gũi với học sinh giống như một người anh. Trong giờ nghỉ, thầy tranh thủ bồi dưỡng thêm cho những học sinh còn yếu.

“Để giúp các em có động lực học, Phước cùng làm bài kiểm tra định kỳ, còn cá cược điểm số với học sinh. Thầy dạy hóa, sinh nhưng lâu lâu trong giờ ôn tập toán có đề nào khó thầy cũng lao lên bảng giải luôn. Học sinh vì vậy rất ngưỡng mộ thầy”, ông Cường nói.