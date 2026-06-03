Trường chuyên ở TPHCM công bố đề thi tất cả các môn

Thí sinh xem đề thi tất cả các môn gồm 3 môn không chuyên và 7 môn chuyên vào Trường Phổ thông Năng khiếu năm 2026 TẠI ĐÂY

Theo kế hoạch, đáp án và hướng dẫn chấm thi sẽ được công khai cùng thời điểm công bố kết quả thi để thí sinh thuận tiện tra cứu, đối chiếu kết quả và đăng ký phúc khảo khi cần.

Thời gian công bố dự kiến vào giữa tuần thứ hai của tháng 6.

Thí sinh dự thi vào Trường Phổ thông Năng khiếu (Ảnh: Bảo Quyên).

Kỳ tuyển sinh vào Trường Phổ thông Năng khiếu diễn ra vào ngày 23/5 vừa qua với hơn 4.700 thí sinh dự thi. Với chỉ tiêu 595 học sinh, tỷ lệ chọi vào trường năm nay là 1/8, mức cao nhất trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Trường Phổ thông Năng khiếu, với phương thức thi và xét tuyển được áp dụng từ năm 2023 đến nay, không thể xác định chính xác "tỷ lệ chọi" theo cách lấy số thí sinh dự thi môn chuyên chia cho chỉ tiêu tuyển sinh của từng lớp.

Nguyên nhân là quá trình xét tuyển được thực hiện theo thứ tự các nguyện vọng mà thí sinh đăng ký.

Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 sẽ được xem như nguyện vọng ưu tiên tiếp theo để xét tuyển.

Tương tự, nếu không trúng tuyển nguyện vọng 2 thì nguyện vọng 3 sẽ được đưa vào xét, và tiếp tục như vậy cho đến hết các nguyện vọng.

Mỗi lớp chuyên chỉ có một mức điểm chuẩn duy nhất theo tổ hợp xét tuyển mà thí sinh đăng ký.

Bên cạnh đó, một lớp chuyên có thể được xét tuyển từ nhiều tổ hợp khác nhau.

Chẳng hạn, lớp chuyên vật lý có thể tuyển sinh từ tổ hợp sử dụng môn toán chuyên hoặc môn vật lý chuyên; lớp chuyên tin học có thể xét tuyển bằng tổ hợp sử dụng môn toán chuyên hoặc môn tin học chuyên.

Tương tự, các lớp chuyên tại cơ sở Đông Hòa như toán - logic học, vật lý - logic học, hóa học - logic học và sinh học - logic học cũng có thể xét tuyển từ tổ hợp chứa môn chuyên tương ứng hoặc từ tổ hợp sử dụng môn toán chuyên.

Vì vậy, việc tính toán tỷ lệ chọi theo cách thông thường sẽ không phản ánh chính xác mức độ cạnh tranh của từng lớp chuyên.