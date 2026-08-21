Nhiều hiệu trưởng, hiệu phó xin "xuống chức", xã tiếp tục xem xét

Ông Bùi Hữu Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai, cho biết địa phương có 3 hiệu trưởng tự nguyện viết đơn xin xuống làm hiệu phó, 5 hiệu phó khác viết đơn xin xuống làm giáo viên.

Lãnh đạo xã Ia Hiao tổ chức buổi gặp mặt để nắm bắt nguyện vọng của cán bộ cơ sở giáo dục trên địa bàn (Ảnh: UBND xã Ia Hiao).

Các cán bộ này đang công tác tại các trường Mẫu giáo Họa Mi, Mẫu giáo Sơn Ca, Trung học cơ sở (THCS) Lê Quý Đôn, THCS Nguyễn Du và THCS Trường Chinh (xã Ia Hiao).

Theo ông Tâm, cả 8 cán bộ đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn để đảm nhiệm các chức vụ hiệu trưởng, hiệu phó và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian qua. Việc chủ động xin thôi giữ chức vụ quản lý xuất phát từ tinh thần tự giác, đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cấp ủy, chính quyền trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Ia Hiao cùng 8 cán bộ quản lý trường học đã tự nguyện xin thôi giữ chức vụ (Ảnh: UBND xã Ia Hiao).

“Tuy nhiên, đây mới là nguyện vọng của các thầy cô. Đảng ủy xã sẽ họp, đánh giá tổng thể để có phương án phù hợp sau khi sắp xếp”, ông Tâm cho hay.

Theo phương án dự kiến, xã Ia Hiao hiện có 9 cơ sở giáo dục công lập, gồm 3 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 3 trường THCS. Từ năm học 2026-2027, số đầu mối trường học dự kiến còn 6 trường, giảm 3 đầu mối.