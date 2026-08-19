Điểm thi lại ở chuyên Tuyên Quang: Thí sinh thấp nhất 14,55 điểm, toán 2,85

Theo kết quả thi lại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố sáng 19/8, thí sinh có điểm thi thấp nhất là 14,55, với 4 môn thi như sau: toán 2,85 điểm; ngữ văn 5,75 điểm; lịch sử 2,85 điểm và địa lý 3,1 điểm.

Trong 326 thí sinh dự thi, có 1 thí sinh tự do thi 3 môn: toán, vật lý, tiếng Anh, với tổng số điểm đạt được là 12.

Chi tiết phổ điểm môn toán (Nguồn Bộ GD&ĐT).

Bộ GD&ĐT công bố điểm của các thí sinh kèm theo số thứ tự từ 1 đến 326, không kèm số báo danh.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang (Ảnh: Minh Chiến)

Cũng theo dữ liệu điểm thi, thí sinh có điểm cao nhất là 33,75 điểm. Cụ thể, môn toán 7,5 điểm, môn ngữ văn 7,5 điểm, môn vật lý 9,25 điểm và môn hoá học 9,5 điểm.

Trong lần thi lại này, không có điểm 10 ở tất cả các môn thi. Môn toán và môn ngữ văn cao nhất 9,5 điểm; môn vật lý và hoá học cao nhất 9,75 điểm.

Chi tiết phổ điểm môn văn (Nguồn: Bộ GD&ĐT).

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã thi lại trong hai ngày 14 và 15/8. Việc thi lại được tổ chức sau khi cơ quan chức năng xác định có sai phạm tại điểm thi này ở kỳ thi chính thức hồi tháng 6.

Phương án tổ chức thi lại đã được Bộ GD&ĐT tham vấn ý kiến các bên liên quan, cân nhắc và báo cáo cấp có thẩm quyền. Trong cuộc họp báo ngày 5/8 tại Bộ GD&ĐT, lãnh đạo Bộ nhấn mạnh việc tổ chức thi lại sẽ ảnh hưởng nhất định đến tâm lý của thí sinh, song đây là phương án phù hợp nhất.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng cho rằng, thi lại cũng là cơ hội để các thí sinh chứng minh năng lực của mình.

Trước kỳ thi, ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang cho biết sở đã chỉ đạo Trường THPT chuyên Tuyên Quang tổ chức ôn tập cho các học sinh. Đồng thời, qua nhiều kênh khác nhau đã động viên tâm lý, khích lệ các thí sinh tự tin bước vào kỳ thi lại.