Đáp án và đề thi môn toán lớp 10 tỉnh Tây Ninh năm 2026

Thời gian làm bài thi môn toán vào lớp 10 của học sinh Tây Ninh là 120 phút.

Năm nay, toàn tỉnh Tây Ninh có 35.887 thí sinh đăng ký dự thi. Công tác tổ chức thi được triển khai tại 65 hội đồng thi và 69 điểm thi.

Thí sinh dự thi ba môn bắt buộc gồm ngữ văn, toán và tiếng Anh, tất cả đều tính hệ số 1.

Dưới đây là đề thi và gợi ý đáp án môn toán thi vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh năm học 2026-2027:

Đề thi: