Một phường có 10 hiệu trưởng, hiệu phó xin xuống làm giáo viên sau sắp xếp

Lãnh đạo phường lắng nghe tâm tư của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

Sáng 20/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Gia Duẩn, Bí thư Đảng ủy phường Ea Kao (Đắk Lắk), cho biết địa phương đã tổ chức gặp mặt 27 cán bộ quản lý các trường học trên địa bàn để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng người trước khi bố trí, sắp xếp nhân sự sau sắp xếp trường học.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Ea Kao tổ chức gặp mặt lãnh đạo các trường học để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng (Ảnh: Thuý Hằng).

Phường Ea Kao hiện có 12 trường, gồm 3 trường mầm non, 6 trường tiểu học và 3 trường THCS, với 27 cán bộ quản lý.

Theo phương án tổng thể, sau sắp xếp, địa phương còn 5 trường, gồm 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường THCS và 2 trường Tiểu học - THCS. Việc giảm số lượng đầu mối trường học đồng nghĩa đội ngũ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cũng phải được cơ cấu lại.

Tại buổi gặp mặt, 6 hiệu trưởng và 4 phó hiệu trưởng đã tự nguyện xin thôi giữ chức vụ quản lý, trở lại làm giáo viên. Một phó hiệu trưởng khác có nguyện vọng nghỉ theo chế độ quy định tại Nghị định 154/2025/NĐ-CP.

Theo ông Duẩn, phường hoan nghênh tinh thần tự nguyện, chia sẻ của đội ngũ cán bộ quản lý. Tuy nhiên, việc ai tiếp tục giữ chức vụ, ai trở lại giảng dạy sẽ được Ban Thường vụ Đảng ủy phường xem xét, giải quyết.

"Chưa chắc những người có đơn xin thôi chức vụ đã được đồng ý và những người không có ý kiến sẽ được giữ lại vị trí. Chúng tôi sẽ xem xét toàn diện, dựa vào bộ tiêu chí lựa chọn lãnh đạo trường học của tỉnh để đánh giá", ông Duẩn nói.

Cán bộ quản lý các trường học chia sẻ ý kiến tại buổi gặp mặt (Ảnh: Thúy Hằng).

Theo Bí thư Đảng ủy phường Ea Kao, người được lựa chọn đứng đầu các trường học phải là những cán bộ tâm huyết, có uy tín trong ngành giáo dục, năng lực nổi trội và có sản phẩm công việc cụ thể; đồng thời phải có khả năng tạo động lực cho đội ngũ giáo viên và xây dựng tinh thần đoàn kết trong nhà trường.

Ông Duẩn nhấn mạnh việc cơ cấu lại đội ngũ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng không phải là sắp xếp lại "ghế ngồi", đó còn là sự thay đổi tư duy quản trị trường học. "Các trường sau sắp xếp có quy mô lớn hơn, đòi hỏi người đứng đầu phải đủ đức, đủ tài, có bản lĩnh và tư duy đổi mới để chèo lái nhà trường", ông Duẩn chia sẻ.

Theo ông, bộ máy tinh gọn, vững mạnh và hoạt động hiệu quả sẽ là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại phường Ea Kao trong giai đoạn mới.

Sắp xếp quan trọng nhất là vì cái chung

Bí thư Đảng ủy phường Ea Kao cho biết cuộc gặp mặt được tổ chức trên tinh thần dân chủ, cởi mở, nhằm lắng nghe tâm tư của cán bộ quản lý, tạo sự đồng thuận trong quá trình sắp xếp.

"Quan trọng nhất là phải vì cái chung, tuyệt đối không vì việc sắp xếp này làm ảnh hưởng việc dạy và học cho năm học mới. Phải tập trung toàn lực để tổ chức lễ khai giảng, xây dựng chương trình giảng dạy khoa học, bài bản cho học sinh", ông Duẩn nhấn mạnh.

Các chia sẻ, tâm tư của cán bộ quản lý trường học được cấp trên lắng nghe (Ảnh: Thúy Hằng).

Trong trường hợp một số trường chưa tìm được nhân sự đáp ứng đầy đủ tiêu chí, phường Ea Kao sẽ cân nhắc phương án giao phó hiệu trưởng phụ trách điều hành hoặc điều động công chức đủ điều kiện từ Phòng Văn hóa - Xã hội về hỗ trợ, thay vì bổ nhiệm vội vàng.

Một trong những người tự nguyện xin thôi giữ chức vụ quản lý là bà Đoàn Thị Tuyết Yến (50 tuổi), Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tô Hiệu. Bà cho rằng quyết định xin trở lại vị trí giáo viên xuất phát từ nguyện vọng cá nhân và mong muốn nhường lại cơ hội quản lý cho những cán bộ trẻ có điều kiện phát huy năng lực, đóng góp cho ngành giáo dục.

"Khi mỗi người đều chia sẻ, đồng hành, việc sắp xếp sẽ thuận lợi hơn, tránh những áp lực không cần thiết cho tổ chức", bà Yến nói.

Nếu được trở lại bục giảng, bà Yến mong muốn dành trọn thời gian trước khi nghỉ hưu để tập trung chuyên môn, truyền đạt kinh nghiệm và gửi gắm tâm huyết cho học sinh. Bà cũng khẳng định sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với những cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý nhà trường trong thời gian tới khi cần thiết.