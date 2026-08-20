Môn thi có điểm trung bình thấp nhất kỳ thi lại ở chuyên Tuyên Quang

Theo kết quả thi lại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố sáng 19/8, môn thi có điểm trung bình cao nhất là ngữ văn với 7,18 điểm, với 324 thí sinh dự thi.

Môn thi có điểm trung bình thấp nhất là tiếng Trung Quốc với 5,32 điểm. Môn này có 7 thí sinh dự thi với điểm cao nhất là 8. Trong 7 thí sinh thi môn tiếng Trung Quốc, có 3 em đạt điểm dưới 5.

Điểm trung bình các môn thi lại của thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang:

Môn Số thí sinh Điểm trung bình Điểm cao nhất Toán 326 6,24 9,5 Ngữ văn 324 7,18 9,5 Vật lý 140 6,64 9,75 Hoá học 113 7,53 9,75 Sinh học 38 5,87 8 Lịch sử 112 5,55 8,25 Địa lý 36 6,77 9,25 Tin học 4 6,81 8 Tiếng Anh 197 5,46 9 Tiếng Trung Quốc 7 5,32 8

Môn ngữ văn: Trong 10 lớp chuyên của Trường THPT chuyên Tuyên Quang, lớp chuyên văn có điểm trung bình cao nhất là 8, kế tiếp là lớp chuyên lịch sử và chuyên tiếng Anh. Điểm trung bình thấp nhất ở môn này thuộc về lớp chuyên vật lý, đạt 6,69 điểm.

Môn toán: Ở lần thi lại, điểm trung bình là 6,24, có điểm trung bình môn toán cao nhất là lớp chuyên toán, với 7,38 điểm. Xếp phía sau lần lượt là các lớp có thể mạnh về môn tự nhiên như lớp chuyên hoá, chuyên tin, chuyên lý. Lớp chuyên lịch sử có điểm trung bình môn toán thấp nhất, với 4,83 điểm.

Điểm trung bình môn toán theo từng lớp của Trường THPT chuyên Tuyên Quang (Nguồn: Bộ GD&ĐT).

Điểm trung bình môn ngữ văn theo từng lớp của trường THPT chuyên Tuyên Quang (Nguồn: Bộ GD&ĐT).

Môn vật lý: Lớp có điểm trung bình cao nhất lại là lớp chuyên toán với 7,4 điểm, kế tiếp là lớp chuyên hoá học, lớp chuyên vật lý.

Môn hoá học: Lớp có điểm trung bình cao nhất đạt 8,19, là lớp chuyên hoá, kế tiếp là lớp chuyên toán và chuyên vật lý.

Môn sinh học: Lớp chuyên toán tiếp tục dẫn đầu điểm trung bình ở môn thi này với 6,65 điểm, kế tiếp là lớp chuyên sinh học, chuyên tiếng Anh, chuyên hoá học. Lớp chuyên tin học có điểm trung bình môn sinh học thấp nhất, với 4,6 điểm.

Môn lịch sử: Dẫn đầu điểm trung bình ở môn này là lớp chuyên tin học, với 6,33 điểm. Trong khi đó, lớp chuyên lịch sử chỉ xếp thứ 2 với điểm trung bình là 5,99. Lớp chuyên sinh có điểm trung bình thấp nhất khi chỉ đạt 4,6.

Môn địa lý: Lớp chuyên tiếng Anh có điểm trung bình cao nhất môn địa lý với 7,34, xếp sau là lớp chuyên văn, chuyên lịch sử.

Môn tiếng Anh: Điểm trung bình cao nhất môn thi này là lớp chuyên tiếng Anh, với 6,9 điểm. Xếp ở vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt là lớp chuyên toán và chuyên hoá học. Ở vị trí cuối cùng là lớp chuyên lịch sử với 4,95 điểm.